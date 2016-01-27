美国股市大跌 此前美联储维持利率不变并称密切关注全球市场

路透1月27日 - 美国股市周三大幅下挫，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策声明令部分股市投资人感到沮丧。因最近金融市场和经济动荡，他们原本希望美联储发出未来升息路径可能放缓的强烈信号。

一如市场普遍预期，美联储维持利率不变，并称“密切关注”全球经济和金融市场的发展，但保持了对美国经济的乐观看法。

由于油价暴跌及担心中国经济成长放缓，标普500指数今年迄今下挫了8%，投资人认为美联储安抚性言论是朝正确的方向迈出了一步。

不过华尔街的部分人士原本希望美联储会有更强烈的暗示，即政策制定者可能收敛未来升息的进度。

“听上去好像他们对市场发生的情况并不在意，那些不足以改变他们的计划。这是其给人的主要印象，因此股市下挫。”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca称。

这足以扭转稍早受油价跳升带动的升势。俄罗斯表示，正讨论同石油输出国组织(OPEC)合作的可能性，而美国数据亦显示短期需求增加，这激励油价大涨。

根据汤森路透数据，对标普500成份股公司获利的平均预期为下降4.9%。排除能源公司，预计获利增长1.3%。

道琼工业指数.DJI下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点；标准普尔500指数.SPX跌20.68点，或1.09%，至1,882.95点；Nasdaq指数.IXIC下挫99.51点，或2.18%，至4,468.17点。

标普10大类股中有八种下滑，科技股.SPLRCT以2.46%领跌。

苹果(AAPL.O)重挫6.57%，周二该公司公布季度iPhone销售增幅为历来最慢。波音(BA.N)急跌8.9%，创2011年8月来最大跌幅。

德事隆(Textron)(TXT.N)暴跌13.36%，Tupperware (TUP.N)急挫14.8%，两家公司的营收均逊于预期。

在为数不多的上涨个股中，Biogen (BIIB.O)受盈利和营收优于预期带动，股价大涨5.15%。

盘后，Facebook (FB.O)公布第四季营收高于预期，股价劲升7.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约88亿股成交，高于过去20日的平均日成交量85亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,900家和1,145家；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,943家和816家。

标普500指数成份股有三只触及52周新高，七只成份股触及新低；有10只Nasdaq指数成份股触及52周新高，89只触及新低。(完)