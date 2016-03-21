美国股市微幅收高 投资者对股市近期涨势保持谨慎

路透纽约3月21日 - 美国股市周一微幅收高，因投资者寻找可推高股市的新的诱因，反映出在股市连涨五周后，投资者对全面伸展的股价感到担忧。

美股今日开盘小跌，收盘小涨，上周美联储会议声明带动美股攀升，推高标普500指数和道指来到去年收盘水准以上。

“我认为，人们开始担心在目前水准的估值，”Wedbush Equity Management首席投资长Stephen Massocca说，“鉴于美股在过去几周的涨势，股价已经伸延，容易受到坏消息拖累。”

美联储将今年加息次数预估下调至两次的决定，是近期多家主要央行为支持经济成长和缓和全球金融市场动荡的举措之一。

尽管美国经济可能继续温和复苏，但市场将对未来数周欧洲和中国数据的负面意外作反应，U.S. Bank Wealth Management传统投资部门主管Lisa Kop说。

道琼工业指数.DJI上涨21.57点，或0.12%，报17,623.87点；标准普尔500指数.SPX涨2.02点，或0.1%，报2,051.60点；Nasdaq指数.IXIC升13.23点，或0.28%，报4,808.87点。

原油价格小升，因数据显示库欣原油库存减少和近月美国原油期货在今日到期。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

威朗制药(VRX.N) 收涨7.4%，至28.98美元，此前公司称，其执行长Michael Pearson将离职，且亿万富翁兼投资者Bill Ackman将加入公司董事会，因公司尝试解决会计问题和挽救公司业务。

苹果(AAPL.O) 收平在105.91美元。苹果公布了屏幕较小和售价较便宜的新款iPhone。

喜达屋HOT.N 劲涨4.5%，报84.19美元，此前喜达屋接受了万豪国际(MAR.O) 提高后的收购报价。万豪国际提出的收购报价高于中国安邦保险牵头的投资者集团提出的全现金收购报价。万豪国际股价下滑1.2%，报72.30美元。

美国企业研究公司IHS IHS.N 暴涨10.3%，报122.09美元，此前IHS称，将以约59亿美元全股票交易买入MarkitMRKT.O。在美国上市的Markit股价暴涨13.6%，报33.51美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量82亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,521家和1,493家，比例为1.02:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,445家和1,368家，比例为1.06:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，没有成份股触及新低；有39只Nasdaq指数成份股触及52周新高，13只触及新低。(完)