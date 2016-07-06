美国股市收涨 因预计美联储不急于加息且经济数据良好

路透7月6日 - 美国股市周三收涨，因市场认为，尽管经济数据显示全球最大经济体美国第二季经济增长重新提速，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)也不会在短期内加息。

美联储6月14-15日会议记录显示，多数决策者对英国退欧公投和美国就业岗位增幅大幅放缓感到不安。该次美联储政策会议早于英国举行退欧公投。

美联储决策者也表示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。自英国退欧公投以来，美股走势震荡，投资者纷纷买入黄金等避险资产，美国长期公债收益率也降至纪录新低。

“依我看，投资在美国的资金，是人们在全球寻找具增长力和避险资产的结果，那就是美国市场，”在波士顿的Manulife Asset Management全球资产配置驻美国的联席主管Nate Thooft。

美联储理事塔鲁洛周三称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。他的讲话也支持对美国利率将保持在低位的观点。

道琼工业指数.DJI上涨78点，或0.44%，至17,918.62点；标准普尔500指数.SPX上升11.18点，或0.54%，至2,099.73点；纳斯达克指数.IXIC攀升36.26点，或0.75%，至4,859.16点。

大部分标普500主要类股走高，医疗保健类股.SPXHC领涨，升1.2%，默克(MRK.N)升2.0%，Celgene(CELG.O)升4.3%，给该板块带来的提振最大。

Facebook(FB.O)升2.4%，至116.70美元，给Nasdaq和标普500指数带来的提振最大。

标普能源股.SPNY涨0.6%，因油价受强劲的美国经济数据提振升逾2%。

根据高盛研究，美国22家预计2016年每股收益较预估值高出至少10%的公司中约有一半是能源公司。

今日下跌股中，杜邦(DD.N)挫1.8%，报61.85美元，此前美国一法庭判决该公司向原告支付510万美元，原告称因接触制造特氟龙(Teflon)涂料使用的有毒化学元素导致患睾丸癌。杜邦旗下分拆出去的Chemours(CC.N)将支付此笔费用，该股暴跌22.5%至5.93美元。

Walgreens Boots Alliance (WBA.O)下跌2.4%，报81.55美元，此前公司发布业绩，其首席执行长称，在英国公投脱欧后公司准备应对长期波动。

美国6月服务业增速触及七个月高位，因新订单急升，公司增加雇佣，表明经济增长在第二季提速。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77.2亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.8:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.64:1。

标普500指数成份股有55只触及52周新高，三只成份股触及新低；有61只纳斯达克指数成份股触及52周新高，52只触及新低。(完)