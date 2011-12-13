美股收低 美联储未暗示采取新刺激措施令市场失望

* 美联储保持货币政策不变,称经济成长面临风险

* 德国总理梅克尔反对扩大ESM救助基金规模

* 百思买公布业绩後大跌,消费类股因此承压

* 道指下跌0.6%、标普500跌0.9%、Nasdaq下跌1.3%

路透纽约12月13日电---美国股市周二连续第二天下跌,此前美国联邦储备委员会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.

尽管美联储为明年进一步宽松政策开启大门,一如近几次会议,但其未表露出倾向提供新经济刺激政策的意向.

美联储保持货币政策不变,并称金融市场动荡对经济成长构成威胁.联储还表示尽管全球成长明显放缓,但美国经济正在温和扩张.不过其补充称,美国失业率仍高企,同时楼市低迷.

美联储"微幅上调经济评估,但今日的声明令美国股市失去上行动能,可能因为部分投资者希望美联储会暗示将推出(类似新一轮量化宽松的)计划,"Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps称.

美国股市日内多数时间走高,盘中交投震荡,但在美联储声明公布後转为下跌.收盘前跌势加剧,标准普尔500指数一度跌破50日移动均线.若收在该水平下方,则表明有可能迎来进一步下跌.

道琼工业指数.DJI收跌66.45点,或0.55%,至11,954.94点;标准普尔500指数.SPX收挫10.74点,或0.87%,至1,225.73点.Nasdaq综合指数.IXIC跌32.99点,或1.26%,至2,579.27点.

美联储的声明在尾盘发布,今日市场主要关注欧洲,特别是在德国总理默克尔拒绝了所有上调欧洲稳定机制(ESM)规模上限的提议之後.

投资者密切关注ESM进展情况.该基金将在明年中期生效,并替代当前的欧洲金融稳定机构(EFSF).ESM有效放贷能力将为5,000亿欧元.

"欧洲局势的进展,并未解决该地区短期流动性问题,因此下一步就是努力解决这个情况."嘉信理财交易和衍生品部主管Randy Frederick称.

"这种不确定性近期令我们的市场承压.此间市场仍受欧洲情势牵动."

消费类股跌幅最深.百思买(BBY.N)大跌15.5%,报23.73美元,此前该公司公布季度获利低於预估,因较高的折扣挤压了利润率.标普非必需消费品类股指数.GSPD下跌2%.

美国政府数据显示,该国11月零售销售数据增幅低於预估,因食品和饮料销售下降抵消了汽车销售较强劲的影响.这冲淡了假日季销售料表现强劲的预期.

美国原油期货价格上扬逾2%,日高突破每桶100美元.交易商称西方国家和伊朗间紧张关系有可能引发了油市上涨.标普能源类股指数.GSPE亦一度上涨逾2%至盘中高点,但未能保持涨幅,最终收低0.5%.

唯一收高的板块是防御型的公用事业类股.GSPU.

交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总交易量约为72.8亿股,低於84.7亿股的去年日均交易量.

纽约证券交易所下跌与上涨股数之比为逾2:1,Nasdaq市场下跌股数占74%.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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