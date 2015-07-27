美国菲亚特克莱斯勒将召修汽车 以避免遭黑客攻击

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透底特律/旧金山7月24日 - 菲亚特克莱斯勒(FCAU.N) (FCHA.MI)将在美国召回140万辆汽车，安装新的软件，藉以避免黑客在远端取得引擎(发动机)及操控等系统的控制权；美国联邦政府官员称，这是首度有这类案例的召回。
这项召回案是在周五由FCA US LLC宣布，该公司前身为克莱斯勒集团；此前有多起报导指出，网路安全研究人员使用了一个无线网络连结来关闭正在行使中车辆的引擎，导致网路启动车辆的安全疑虑升温。
研究人员使用菲亚特克莱斯勒的无线数据通讯系统以侵入自愿受测者的在高速公路上行驶的切诺基(Cherokee)，并向引擎、方向盘及煞车发出指令。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五表示，将会调查FCA软件升级是否足以保护消费者免于受黑客侵扰，尽管FCA在宣布召回时称，尚不清楚是否有任何因此受害案例。
NHTSA一名发言人表示，这是首度有网路安全问题所造成的召回事件，多位专家则称希望这件事能够对汽车产业及其他领域激起反思。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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