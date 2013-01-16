美股标普500指数基本收平

* 摩根大通和高盛获利跳升

* 日本航空公司停飞波音梦幻客机,此前一梦幻客机需紧急降落

* 苹果股价下跌三天后攀升

* 道指下跌0.2%,标普500指数小升0.02%,Nasdaq指数上涨0.2%

路透纽约1月16日 - 美国股市标普500指数周三基本持平,美国两大银行获利稳健及苹果股价反弹,抵销了对2013年全球经济成长预估下调忧虑的影响.

高盛(GS.N)股价触及2011年5月来的最高位,因该行获利几乎增加约两倍,受购并交易营收上升及赔偿支出下降提振.摩根大通(JPM.N)称第四季净利跳升53%,且2012年获利创下纪录高位.

摩根大通股价升1%,至46.82美元,高盛上扬4.1%,至141.09美元.

这两家大行是率先公布业绩的大型银行,汤森路透数据显示,其业绩扶助小幅提高标普500指数成份企业盈利同比增长预估,至上升2.2%.

"摩根大通及高盛均公布相当强劲的业绩,且对金融股带来很大动能,本周将有更多企业公布业绩.我认为,这正扶助整体市场的买盘增加,"Wedbush Morgan高级交易商Michael James说.

苹果(AAPL.O)在连跌三天后反弹,扶助Nasdaq指数表现好于标普500指数及道指.苹果股价大涨4.2%,至506.09美元.该股周二收在500美元以下,为2月来首见.

"今日再没有关于苹果的负面消息.所以苹果是否是时候作超卖反弹?当然是,"James说.

世界银行周二表示,发达国家经济复苏迟缓,正给全球经济构成阻力.该行还将2013年全球经济成长预估从早先的3.0%大幅下调到了2.4%.

道琼工业指数.DJI收低23.66点,或0.17%,至13,511.23点;标准普尔500指数.SPX小幅收高0.29点,或0.02%,至1,472.63点.Nasdaq指数.IXIC上升6.77点,或0.22%,至3,117.54点.

787梦幻客机的安全问题导致波音(BA.N)重挫3.4%至74.34美元,给道指带来最大拖累.日本两家主要航空公司周三决定停飞波音787飞机,加深了外界对于这一机型的安全担忧.

美国经济数据显示12月消费者物价指数较前月持平,表明通胀压力温和料,料给美国联邦储备委员会(美联储)通过维持超宽松货币政策来支持经济的空间.

其他数据则显示,1月美国单户型住宅建筑商信心持稳在接近七年高位水平,暗示住房市场前景仍乐观.

纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为56亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.

NYSE上涨个股与下跌个股数量之比约为7:8.Nasdaq则近约为5:7.(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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