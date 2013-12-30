美股多数股指几近收平 但道指再创收盘纪录高位

* 11月成屋待完成销售升幅不及预期

* Cooper Tire下跌，此前与Apollo Tyres的合并谈判中止

* 卡骆驰股价跳涨，受黑石投资消息激励

路透纽约12月30日 -美国股市主要股指周一多数几近收平，道琼工业指数小升，再创纪录收盘高位，标准普尔500指数涨势停顿，因市场成交清淡，且房屋数据弱于预期。

标准普尔500指数.SPX在过去两周攀升3.7%，为7月以来最佳双周表现。此前有迹象显示经济成长力道加强，促使美国联邦储备委员会(美联储，FED)宣布将缩减其刺激规模。

标普500指数今年涨幅达到29.1%，有望录得1997年以来最大年度涨幅，主要受央行刺激举措推动。道琼工业指数.DJI今年跳涨25.9%，Nasdaq指数.IXIC劲扬37.6%。

假日季期间成交依然清淡，根据BATS GlobalMarkets数据，美国所有证交所总成交约40亿股，远低于本月迄今日成交均值约60亿股的水准。美国股市周三适逢新年假期将休市。

“很难想像有人会在所剩不多的时间里拿到手的获利冒险押注，”Performance Trust CapitalPartners高管Brian Battle称。

周一市场在异常狭窄的区间内交投，标普500指数波动幅度仅有3.7点，为2010年12月以来最窄；道指交易区间也只有27.5点，为2007年2月以来最窄。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国11月成屋待完成销售指数较上月增长0.2%，至101.7，预估为增长1.0%。

道琼工业指数.DJI收涨25.88点，或0.16%，至16,504.29点；标准普尔500指数.SPX微跌0.33点，或0.02%，至1,841.07点；Nasdaq指数.IXIC小挫2.40点，或0.06%，至4,154.20点。

在纽约证券交易所(NYSE)上市的股票中约有47%收高，在Nasdaq挂牌交易的股票中有45%收涨。

“我真应该延长休假，我现在满脑子想的都是这个，因为成交量太低了，”First New YorkSecurities交易主管Sam Ginzburg说。他补充说，假日季期间交易清淡，可能略为加大市场的波动性。

在纽约证交所交易股票当中，推特(Twitter)(TWTR.N)是最为活跃的个股之一，延续周一跌势，下挫5.1%报60.51美元。该股上周五下滑13%，脱离周四创下的纪录收盘高位73.31美元。

社交网络公司Facebook(FB.O)是标准普尔500指数成份股中表现第二差的股票，下跌3.12%收报53.71美元。

媒体综合企业迪士尼(DIS.N)上涨2.5%报76.23美元，在道指和标普指数中均为表现最佳成份股，此前Guggenheim将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标股价调高至87美元。

Cooper Tire &Rubber(CTB.N)上涨5.4%报24.20美元，收复稍早失地。之前该公司表示，不再继续与印度ApolloTyres(APLO.NS)进行25亿美元的并购。

卡骆驰(Crocs)(CROX.O)劲扬21.1%，收报16.14美元，之前有消息称黑石集团(百仕通)(BX.N)将投资2亿美元，收购该公司13%股份。

天合光能TSL.N攀升6.5%至14.01美元，之前该公司签署协议，将在中国建立一家太阳能电厂。(完)

(编译 郑茵/许娜 审校 孙茉莉/张明钧/张涛)

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