美股收盘近持平 经济数据喜忧参半限制涨势

路透纽约11月25日 - 美股周二收盘近持平，虽美国上季经济增幅超过预期，但消费者信心和房价数据疲软让主要股指陷于窄幅区间。

第三季美国国内生产总值增幅远超预期，但另一项数据显示，消费者信心降至五个月低点，房价涨幅进一步下滑，限制股市涨势。

走势没有偏向任何一个方向，成交偏低，只有约61亿股成交，低于本月日均63.6亿的水准。美国市场周四将休市，周五将休半天。

“GDP数据的确不错..,”U.S. Bank Wealth Management地区投资主管Jeff Kravetz表示。

他说，亚洲和欧洲的央行开始实施刺激举措，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)在撤回刺激，但全球经济成长仍让人担忧，不只是欧洲，新兴市场也如此。“

道琼工业指数.DJI收低2.96点，或0.02%，至17,814.94点；标准普尔500指数.SPX跌2.38点，或0.12%，至2,067.04点；Nasdaq指数.IXIC微升3.36点，或0.07%，至4,758.25点。

标普500指数触及近2,075点的盘中纪录高位，过去15个交易日有12日上扬。该指数较10月中触及的六个月盘中低位已升13.5%。

标准普尔指数以能源股.SPNY表现最弱，下跌1.6%。美国原油期货CLc1跌2.5%，接近逾四年低位，石油输出国组织(OPEC)将于周四开会，会中可能就减产进行讨论。

Kravetz表示，如果会谈有任何实质结果，周五市场将因为预期的低成交量而易于波动。

艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)下跌1%，报94.78美元；雪佛龙(Chevron) (CVX.N)跌1.2%至116.15美元。

苹果(AAPL.O)触及119.75美元，市值一度达到7,000亿美元，成为华尔街市值最高企业。排名第二的上市公司艾克森美孚市值仅略高于4,000亿美元。苹果收跌0.9%，报117.60美元，在标普500指数中权重最高。

蒂芙尼(Tiffany) (TIF.N)劲扬2.5%至107.60美元，此前该公司同店销售成长好于预期。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,638和1,414，比率为1.16:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,371和1,324，比率为1.04:1。

80支标普500指数成份股触及52周新高，没有个股触及52周新低；123支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，43支触及新低。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。