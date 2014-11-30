美股几收平盘 消费股上涨抵消能源股大跌拖累

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月28日 - 美国股市周五基本收平，能源股大幅下跌，被消费类股走强所抵销。今日因感恩节假期后交易时间缩短。美股主要股指均连升第六周。
美国原油价格CLc1跌穿每桶68美元，昨日石油输出国组织(OPEC)决定不减产，可能令市场出现供应过剩。油价暴跌7%，至2010年来最低，且为2011年5月来最大单日跌幅。
“油价目前看来还未找到底部，可能轻易跌至60美元水准低端，”Wilmington Trust投资长Tony Roth表示。
Energy Select Sector SPDR上市交易基金(ETF)(XLE.P)重挫6.4%，报79.82美元，标普能源股指数.SPNY大跌6.3%，为年内表现最差的标普类股。艾克森美孚(XOM.N)下挫4.2%，报90.54美元，雪佛龙(CVX.N)收低5.4%，报108.87美元，两家都是道指成份股。
页岩油能源企业暴跌，因市场认为油价在每桶70美元才会页岩油开采有利可图。Denbury Resources (DNR.N)、QEP Resources (QEP.N)和Newfield Exploration (NFX.N)跌幅均超过15%。
但油价疲弱提振航空股，Southwest Airlines (LUV.N)急升6.5%，报41.82美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)收高5.5%，报46.67美元。
零售股上扬，因汽油价格下滑可能带动消费者支出。沃尔玛(WMT.N)大涨3%，报87.54美元，支撑道指，而标普500零售股指数.SPXRT上扬1.4%。
“油价如此之低会对经济活动很有助益，不仅是令汽油价格下滑，而且对整个经济都有全面的帮助。”Roth称，“节日消费初步数据会非常强劲。”
道琼工业指数.DJI微升0.49点，至17,828.24点；标准普尔500指数.SPX小跌5.27点，或0.25%，至2,067.56点；Nasdaq指数.IXIC微升4.31点，或0.09%，至4,791.63点。
本周三大股指连升第六周，道指升0.1%，标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数上涨1.7%。
11月，美股道指上涨2.5%，标普500指数升2.5%，Nasdaq指数劲扬3.5%。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,846和1,137，比率为1.62:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,777和875，比率为2.03:1。
152支标普500指数成份股触及52周新高，21支个股触及52周新低；163支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，80支触及新低。
根据BATS交易所数据，各证交所总成交约42亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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