美股标普500指数接近收平 市场对美联储会议记录反应平平

* 强劲的ADP就业数据引发对非农报告的憧憬

* 美联储会议记录显示其希望在缩减购债过程中谨慎行事

* 美光业绩提振Nasdaq指数

路透纽约1月8日 -美国股市标准普尔500指数周三收盘将近持平，大盘对美国联邦储备委员会(美联储)最近一次会议的记录反应平淡，同时美光强劲的业绩帮助推升Nasdaq指数。

美联储公布的12月17-18日会议记录显示，联储官员希望在缩减购债的过程中谨慎行事。联储在是次会议上决定将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

美联储的宽松货币政策是美股标普500指数在2013年上扬将近30%的主要推动力。预计购债计划在完全撤出之前，将继续支撑股价。

“金融市场几乎不为所动，但历史经验表明，市场需要一些时间来消化这些消息，”Wells Fargo PrivateBank驻纽约地区投资主管Darrell Cronk说。

“需要承认的是，自12月18日以来，经济数据有很大改善。如果周五的非农就业报告显示就业岗位增加20万个或以上，那么在数据改善的同时，美联储在1月会议上继续缩减购债规模的可能性就增大了。”

盘中稍早ADP公布的一份报告显示，美国12月民间部门就业岗位新增23.8万个，高于预期且为2012年12月以来最大增幅，2013年11月数据也被上修。

道琼工业指数.DJI收跌68.20点，或0.41%，至16,462.74点；标准普尔500指数.SPX跌0.39点，或0.02%，至1,837.49点；Nasdaq指数.IXIC攀升12.43点，或0.30%，至4,165.611点。

标普500指数在今年的前五个交易日中下跌0.6%。根据一些市场人士总结的1月效应，每年1月的表现预示着股市全年的情况，而最初五个交易日的表现对最终的结果有着重要影响。

不过，瑞士信贷数据显示，除了10月以外，用任何一个月的表现预测未来11个月的准确率都超过50%。

美光(MU.O)飙升9.9%，收报23.87美元，帮助推升Nasdaq指数。昨日该公司公布了高于预期的季度获利。

微软(MSFT.O)下滑1.8%至35.76美元，为道指带来压力。根据了解董事会想法的消息人士透露，微软即将任命新的执行长，但在此前角逐中领先的福特汽车(F.N)执行长穆拉利周二表示，他将不会跳槽微软。

福特股价上扬1%收于15.54美元。

百货商店连锁企业JCPenney(JCP.N)重挫10%至7.37美元，该公司周三稍早称，对假期购物季的销售表现“满意”，但没有发布具体数字。这一表态促使不少华尔街人士认为，该公司上个月的营收可能下滑。

成交温和，BATS Global Markets数据显示共有约60.5亿股换手，略低于本月迄今的平均值61.9亿股。

纽约证交所涨跌股之比约为13：17，Nasdaq市场为12：13。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。