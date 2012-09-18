美股大多收低 受联邦快递调降获利预估拖累

* 联邦快递走低,之前调降获利预估

* 在美联储新一轮刺激举措上周推升股市後,投资者转而关注经济数据

* 房屋建筑商信心指数攀升至六年最高

* 道指微升0.1%,标普500指数下跌0.1%,Nasdaq指数微挫0.03%

路透纽约9月18日电---美国股市周二收盘持平至小幅收低,之前联邦快递(FDX.N)下调获利预期,且投资者在股市上周受美联储新一轮刺激举措推动大涨後回撤.

油价走低连续第二日重压市场,标普500指数能源分项指数.GSPE跌0.7%,为今日跌幅最大的标普500指数分项指数.

标普500指数自7月底以来累积上扬5.3%.该指数上周五触及近五年来最高水平,上周四美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布推出第三轮经济刺激计划.在此之前,欧洲央行宣布购债计划,以支撑欧元区疲弱的经济体.

"我们目前处在这样一个点,即三大指数上周五涨势有些过度,"俄勒冈州D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示,"我们目前进入了一个平静期."

联邦快递急跌3.1%,报86.55美元.道琼交通分项指数.DJT回落1.1%.联邦快递之前调降2013会计年度获利预估,称全球经济不断转弱,使客户转而使用价格更低的递送服务.

根据汤森路透数据,近几个月,对标普500指数成份股企业的获利预估大幅降低,目前预计获利将较上年同期下降2.2%.这是三年来首次出现获利同比下降.

苹果(AAPL.O)为市场提供部分支撑,该公司新推出的智能手机iPhone 5的销售创纪录新高.该股盘中触及历史新高702.33美元.收盘上扬0.3%,报701.91美元.

道琼工业指数.DJI微升11.54点,或0.09%,至13,564.64点;标准普尔500指数.SPX收跌1.87点,或0.13%,至1,459.32点.Nasdaq指数.IXIC微跌0.87点,或0.03%,至3,177.80点.

超微半导体AMD.N重挫9.7%,至3.62美元,因该公司表示,该公司首席财务长将离职.科技股因此受创.PHLX半导体指数.SOX回落0.4%.

不过,经济数据显示楼市出现动能的最新迹象.全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,9月美国住宅建筑商人气连续第五个月上升,创下逾六年来最高.

不过,PHLX房屋建筑类股指数.HGX回落0.8%.

本周还有更多楼市数据公布,另外,还有制造业数据出炉,其中包括周四公布的费城联储制造业指数.

周一公布的纽约联储制造业指数显示,纽约州工厂活动跌至近三年半来最低.

成交量连续第二天低於平均水平.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59亿股,低於65亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约13:17,Nasdaq市场约为12:13.(完)

--编译 母红;审校 李军

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