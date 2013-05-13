美股几收平盘 近期大涨后升势暂停

* 美国4月核心零售销售增长0.5%

* Yum Brands月度中国销售下滑，股价下挫

* 道指跌0.2%。标普500指数持平，Nasdaq指数小涨0.1%

路透纽约5月13日 - 美国股市周一收盘基本持稳，因投资者在三大指数上周再创纪录新高后稍作喘息，但保健股走强扶助限制市场跌势。

标普保健股指数.SPXHC攀升0.7%，为表现最佳板块。

Theravance THRX.O跳升17.9%，报41.20美元，此前爱尔兰制药商Elan ELN.I ELN.N同意以10亿美元购买Theravance从葛兰素史克美占(GSK.L) (GSK.N)获得的呼吸系统药物专利权。

美股主要股指之前连升三周，道指和标普500指数上周刷新纪录收盘高位，标普500指数今年迄今仍升14.5%。

尽管一些分析师认为长期趋势仍向上，但许多分析师认为短期动能正在减弱，因缺乏积极诱因。市场成交低于均值，近几日波动性降低。

“日内几乎没有波动。我认为这意味着投资人目前离场观望后市进展，”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。

CBOE波动性指数.VIX收低0.3%。

道琼工业指数.DJI小跌26.81点，或0.18%，至15,091.68点；标准普尔500指数.SPX微升0.07点，或0.00%，至1,633.77点.Nasdaq指数.IXIC小涨2.21点，或0.06%，至3,438.79点。

下跌的个股中，Yum Brands Inc (YUM.N)大跌2%，报68.92美元，上周五收盘后，该公司公布在中国的4月销售大跌。

美国商务部公布的数据显示，4月零售销售小幅增长0.1%，预估为下降0.3%，3月修正后为增长0.5%。 不计入汽车、汽油和建材的核心零售销售增长0.5%。美国消费者支出中约三成为零售销售。

投资人对是否正面的经济数据能够扶助市场进一步上涨，抑或是否会令美联储结束刺激货币措施的意见不一，J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示。

其他数据显示，美国3月企业库存连续第二个月持平，预估为增加0.3%，这预示补充库存可能有助于第二季经济成长。

企业首季盈利大致优于预期，根据汤森路透数据，已有90%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中67.2%的企业盈利优于预期，同过去四季均值持平。但仅有46.9%的企业营收优于预期，低于过去四季均值52%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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