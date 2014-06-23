美股连升六日后几收平盘 并购交易推升能源股

路透纽约6月23日 - 美国股市周一收盘基本持平，整日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源股。

标普500指数结束4月中来最长升势，上周五该指数和道指均创下纪录收盘新高。尽管市场认为美股升势仍完整，但投资人也在寻找能够带动进一步大涨的诱因，近期经济数据良莠不齐。

美国公布5月成屋销售增幅为预估的两倍多，而6月制造业指数初值为2010年5月来最高。其他制造业调查显示全球经济前景改善的迹象，但欧洲经济仍乌云笼罩。

“目前我们在消化上周的升势，并关注本周将出炉的所有经济数据，”纽约梅隆银行财富管理投资长Leo Grohowski表示。

“鉴于有购并这样的利多活动，市场不可能出现大幅回落，今天只是平静的盘整。”

能源股.SPNY今日表现最强，升0.4%。Wisconsin Energy(WEC.N)同意收购Integrys Energy Group IncTEG.N，交易价值91亿美元。Integrys成为今日百分比涨幅最大的标普500指数成份股，劲扬12.1%，报68.35美元，Wisconsin大跌3.5%，报45.27美元。

道琼工业指数.DJI收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数.SPX微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数.IXIC微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。

甲骨文(ORCL.N)同意以53亿美元收购Micros Systems MCRS.O，后者大涨3.4%，报67.98美元，甲骨文升0.7%，报41.10美元。

美光(MU.O)盘后公布第三季业绩后股价变动不大。

工业股.SPLRCI在上周上扬1.2%后今日表现落后，跌0.6%。通用电气(GE.N)跌1.1%，报26.86美元，波音(BA.N)跌0.9%，报130.85美元。两家都是道指成份股。

纽约证交所约有48%的股票收低，Nasdaq市场则为约54%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50.7亿股股票换手，低于本月迄今的日成交均值56.3亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。