美股连升六日后几收平盘 并购交易推升能源股

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约6月23日 - 美国股市周一收盘基本持平，整日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源股。
标普500指数结束4月中来最长升势，上周五该指数和道指均创下纪录收盘新高。尽管市场认为美股升势仍完整，但投资人也在寻找能够带动进一步大涨的诱因，近期经济数据良莠不齐。
美国公布5月成屋销售增幅为预估的两倍多，而6月制造业指数初值为2010年5月来最高。其他制造业调查显示全球经济前景改善的迹象，但欧洲经济仍乌云笼罩。
“目前我们在消化上周的升势，并关注本周将出炉的所有经济数据，”纽约梅隆银行财富管理投资长Leo Grohowski表示。
“鉴于有购并这样的利多活动，市场不可能出现大幅回落，今天只是平静的盘整。”
能源股.SPNY今日表现最强，升0.4%。Wisconsin Energy(WEC.N)同意收购Integrys Energy Group IncTEG.N，交易价值91亿美元。Integrys成为今日百分比涨幅最大的标普500指数成份股，劲扬12.1%，报68.35美元，Wisconsin大跌3.5%，报45.27美元。
道琼工业指数.DJI收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数.SPX微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数.IXIC微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。
甲骨文(ORCL.N)同意以53亿美元收购Micros Systems MCRS.O，后者大涨3.4%，报67.98美元，甲骨文升0.7%，报41.10美元。
美光(MU.O)盘后公布第三季业绩后股价变动不大。
工业股.SPLRCI在上周上扬1.2%后今日表现落后，跌0.6%。通用电气(GE.N)跌1.1%，报26.86美元，波音(BA.N)跌0.9%，报130.85美元。两家都是道指成份股。
纽约证交所约有48%的股票收低，Nasdaq市场则为约54%。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50.7亿股股票换手，低于本月迄今的日成交均值56.3亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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