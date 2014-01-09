美股接近平收 就业报告公布前投资气氛谨慎

* Bed Bath & Beyond和Family Dollar拖累零售类股

* 美国经济增强料支撑就业市场

* 预计12月非农就业岗位增加19.6万个

* 电讯类股下滑，AT&T和Verizon在道指成份股中跌幅居前

路透纽约1月9日 -美国股市周四收盘接近持平，盘中走势震荡，美国非农就业报告将于周五公布，该数据或可使投资者洞悉美国联邦储备委员会(美联储)是否会在本月会议上再度削减量化宽松规模。

零售和电讯类股在当日跌幅榜上排名居前。标普零售类指数.SPXRT跌0.2%，之前包括Bed Bath &Beyond(BBBY.O)和FamilyDollarFDO.N在内的多家零售商削减获利预估。标普电讯服务类指数.SPLRCL跌1.9%，受美国电话电报公司(AT&T)和Verizon Communications拖累，两只个股在道琼工业指数成份股当中跌幅居前。

根据路透调查中经济分析师的预估，上月美国非农就业岗位料增加19.6万个，略低于11月的20.3万个，不过仍高于去年1-11月的平均增幅188,545个。

“就业报告即将公布，且财报季拉开序幕，交投有些犹豫。投资者对股市仍有兴趣，但也心存谨慎，”Banyan PartnersLLC首席市场策略师Robert Pavlik说。他补充说，第四季财报将会说明企业业绩是否跟得上去年股市的涨势。

美联储上月宣布开始削减每月的购债规模。最新一次会议的记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事，大多委员希望强调并未事先预定好进一步的缩减进程。

道琼工业指数.DJI收跌17.98点，或0.11%，至16,444.76点；标准普尔500指数.SPX收高0.64点，或0.03%，至1,838.12点；Nasdaq指数.IXIC收低9.417点，或0.23%，至4,156.194点。

美铝在盘后交易时段跌2.8%，之前该公司公布录得季度大幅亏损，因其对过去的炼厂收购行动提列17亿美元的非现金减损费用。常规交易时段，该股收跌1.3%至10.69美元。

一些美国大型零售商削减获利预估，因假期购物季他们推出大幅折扣以吸引消费者。Bed Bath &Beyond股价跌12.5%，收报69.75美元，前日该公司调降第四季和全年获利预估。

Family Dollar周四公布季度获利疲弱，因假日期间其通过打折来吸引消费者。该股跌2.1%，收至64.97美元。

主要向青少年提供各种时尚新潮商品的零售商FiveBelow(FIVE.O)股价在盘后交易中也重挫逾15%，之前其调降获利前景，常规时段收低3.2%至43.59美元。

美国电话电报公司(T.N)和VerizonCommunications(VZ.N)股价亦下挫。前一日T-Mobile称其第四季客户增速提高，并对从同业转投过来的客户给予奖励，令美国无线市场本已激烈的竞争进一步加剧。美国电话电报公司股价跌2%至33.54美元，Verizon股价下挫2.1%至47.50美元。

Macy's(M.N)是零售类股中的一大亮点，该股逆势跳涨7.6%至55.80美元，之前该百货公司运营商公布假期购物季销售强劲，并对2014年给出初步预估，表明其增速将继续高于同业。

Costco Wholesale(COST.O)涨3.9%至118.51美元，之前该公司12月同店销售超过分析师预估。

InterceptPharmaceuticals(ICPT.O)股价飙升281.1%至275.87美元。之前该公司称，一家独立安全委员会的分析显示，其生产的一种肝病药物达到中期试验的主要目标。

BATS Global Markets数据显示共有约67.2亿股换手，超过本月迄今的平均值63.4亿股。

纽约证交所涨跌股家数之比约为8：7，Nasdaq市场下跌股为1,327家，上涨股有1,249家。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰/张涛)

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