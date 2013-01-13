* 富国净利润率下滑,股价走软

* 波音梦幻客机发生两起事故,股价下挫

* 百思买公布假日销售报告后股价大涨

* 道指升0.1%,标普500指数持平,Nasdaq指数升0.1%

路透纽约1月11日 - 美国股市周五几无变动,因投资人在下周大量企业季报发布之前,稍作喘息不愿买入.

根据汤森路透数据,本财报季整体盈利预计将增长仅1.9%.分析师表示,由于期望值很低,企业业绩有超过预期的空间,这可能已经带动股市今年迄今上涨.

在过去几个交易日,股市升势放缓.

"市场在等待财报诱因,"美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示.

标普500指数在过去两周大涨5%,至五年高位.

周五,富国(WFC.N)公布业绩,为市场确立疲弱基调.富国第四季净利润率降低,尽管净利跳增.

富国期内抵押贷款放贷也较第三季减少.该行是本财报季首家公布业绩的大型金融机构.

富国收低0.8%,报35.10美元,脱离日低.标普500金融股指数.GSPF在周四大涨逾1%后今日收低0.3%,令大盘承压.

下周,美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)都将发布业绩,通用电气(GE.N)和英特尔(INTC.O)也将在下周发布财报.

汤森路透旗下Lipper数据显示,因年初美国达成化解财政悬崖的协议,在截至1月9日该周美国基金向股市共同基金增加了75.3亿美元.

"年初资金涌入市场,现在需要新的资金将市场进一步推高."Krosby表示,短期市场仍倾向走高,尽管呈现超买.

道琼工业指数.DJI收高17.21点,或0.13%,至13,488.43点;标准普尔500指数.SPX小幅收低0.07点,或0%,至1,472.05点.Nasdaq指数.IXIC上升3.88点,或0.12%,至3,125.64点.

本周,道指上升0.4%,标普500指数上涨0.4%,Nasdaq指数攀升0.8%.

波音(BA.N)令道指承压,美国运输部在最近几周波音发生一连串问题后表示,波音787梦幻客机的关键系统将受到监管机构的全面检查.波音股价下挫2.5%,报75.16美元.

百思买(BBY.N)暴涨16.4%,报14.21美元,为标普500指数表现最佳成份股.该公司公布在关键的假期季销售中美国店铺略有改善,但同店销售持平.

制药商Dendreon Corp DNDN.O激升21%,报6.17美元,此前Sanford C. Bernstein将该股评等由"表现与大盘一致"上调至"表现优于大盘",并称该股可能是今年最佳之一.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为59.3亿股,高低于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,578和1,393,Nasdaq市场则为1,228和1,223.(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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