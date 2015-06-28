美股展望：关注希腊问题和美联储动向 商业街料难有出彩表现

图为纽交所内的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

路透旧金山6月26日 - 对于希腊危机的焦虑和美国升息时机的不确定性，下周伊始可能让华尔街笼罩在紧张气氛下；但投资人一丝希望尚存，商业街或有较长时间举棋不定。

散户投资人一周调查显示，股市看多信心连续第16周低于均值，尽管乐观看法稳固上升。该项调查被部分人士视为未来股市表现的反向指标。

上回美国散户投资人协会(AAII)调查看多信心低于均值那么久，还是在2012年8月。

许多专业投资人将散户对股市的热情，视为市场可能过热的一种警讯。相反地，若看法普遍审慎，则被视为股价根基紮实且没有形成泡沫的迹象。

“市场登上忧虑之墙，若那儿有什么悲观思维，意味着有些潜在买盘在场边观望，有可能回到市场，”波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称。他在该公司帮助监管规模8,150亿美元的资产。

确实，根据追踪基金资金流动数据的EPFR Global，过去26周散户已从美国股市基金撤走560亿美元。

AAII最新调查观察到的乐观氛围相对有所上升之际，正值希腊和欧元区官员正为避免债务违约做最后的努力。

比起欧洲市场，华尔街在希腊债务协商期限前的反应相对平淡；但鉴于希腊在周二很有可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)债款，一些美国投资人也愈来愈小心谨慎。

“我们正接近这场危机的决定性时刻，许多投资人很可能更愿意在场边观望，等待尘埃落定，”亚特兰大RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle称。该公司管理的资产规模达500亿美元。

尽管希腊金融不稳定，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久后升息的可能性仍为风险所在，Joy等人仍预期美股中期可望上涨。

在美联储权衡何时升息之际，下周公布的几项数据将透露美国消费者6月状况的新线索。

美国劳工部周四将公布的数据料显示，6月新增23.2万个非农就业岗位，失业率料从5月的5.5%小降至5.4%。消费者信心将于周二公布，美国国内汽车销售数据则于周三出炉。

“经济的生产面表现不错，”Joy表示。“目前对我们来说最重要的是看消费面。当然还有希腊。”

经济增强暗示即便通胀率仍远低于美联储的2%目标，但今年仍可能升息。许多经济分析师预期9月升息。

标准普尔500指数和Nasdaq指数近月来都触及纪录高位，市场自2月左右即在有限的区间内来来回回，许多投资人都关注美联储政策动向。

周一和周二交易可能比往常活跃，因季底将届，一些养老基金和共同基金买卖股票重新调整投资组合。

7月4日美国独立纪念日假期前，美国市场将于周五休市。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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