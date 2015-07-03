上半年美股基金撤走596亿美元 料创年度流出纪录--理柏

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者上半年从美股基金撤走596亿美元，料将创下美股基金年度外流金额最高纪录。
数据显示，今年截至7月1日，美股基金流出金额已超过理柏1992年开始记录以来任何一年的全年纪录。
数据还显示，国际股市基金已吸引1,259亿美元流入，此一金额已超越去年1,153亿美元的流入。
“美国市场可能有点估值过高、有点泡沫，因此投资者将转往海外寻求价值更好的标的，”理柏研究分析师Patrick Keon表示。
美国标准普尔500指数.SPX在去年劲升逾11%之后，今年仅上涨0.9%。
根据数据，总体来看，上半年投资者在股市基金投入644亿美元，还不到2014全年总额2,314亿美元的三分之一。
相形之下，数据显示上半年应税债券基金吸引493亿美元流入，上年同期为863亿美元。
截至7月1日止当周，股市基金流出109亿美元，为5月初以来最高；同期应税债券基金流出46亿美元，此前一周为流入34亿美元。
根据理柏周四公布数据，7月1日止当周，投资者从美国市政债券基金撤出12亿美元，为19个月以来最高流出水平。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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