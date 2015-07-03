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国际财经 | 2015年 7月 3日 星期五 10:23 BJT

上半年美股基金撤走596亿美元 料创年度流出纪录--理柏

路透纽约7月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者上半年从美股基金撤走596亿美元，料将创下美股基金年度外流金额最高纪录。

数据显示，今年截至7月1日，美股基金流出金额已超过理柏1992年开始记录以来任何一年的全年纪录。

数据还显示，国际股市基金已吸引1,259亿美元流入，此一金额已超越去年1,153亿美元的流入。

“美国市场可能有点估值过高、有点泡沫，因此投资者将转往海外寻求价值更好的标的，”理柏研究分析师Patrick Keon表示。

美国标准普尔500指数.SPX在去年劲升逾11%之后，今年仅上涨0.9%。

根据数据，总体来看，上半年投资者在股市基金投入644亿美元，还不到2014全年总额2,314亿美元的三分之一。

相形之下，数据显示上半年应税债券基金吸引493亿美元流入，上年同期为863亿美元。

截至7月1日止当周，股市基金流出109亿美元，为5月初以来最高；同期应税债券基金流出46亿美元，此前一周为流入34亿美元。

根据理柏周四公布数据，7月1日止当周，投资者从美国市政债券基金撤出12亿美元，为19个月以来最高流出水平。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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