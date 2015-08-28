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国际财经 | 2015年 8月 28日 星期五 09:00 BJT

美股票基金最近一周资金外流规模为12月中以来最大--理柏

路透纽约8月27日 - 汤森路透旗下理柏周四发布的数据显示，美国股票基金的投资者在8月26日止当周撤出178亿美元资金，为自去年12月中以来的最大单周资金流出规模。

主要投资美国股市的基金遭遇117亿美元资金流出，为5月初以来最高水平；而主要投资美国以外股票的基金流出61亿美元，亦为2008年1月以来最大流出规模。

股票交易所上市基金(ETF)流出152亿美元，股票共同基金流出26亿美元。应税债券基金流出26亿美元，此前一周则为流入6.06亿美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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