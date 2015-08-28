美股票基金最近一周资金外流规模为12月中以来最大--理柏

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月27日 - 汤森路透旗下理柏周四发布的数据显示，美国股票基金的投资者在8月26日止当周撤出178亿美元资金，为自去年12月中以来的最大单周资金流出规模。
主要投资美国股市的基金遭遇117亿美元资金流出，为5月初以来最高水平；而主要投资美国以外股票的基金流出61亿美元，亦为2008年1月以来最大流出规模。
股票交易所上市基金(ETF)流出152亿美元，股票共同基金流出26亿美元。应税债券基金流出26亿美元，此前一周则为流入6.06亿美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。