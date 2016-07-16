美股股指期货因土耳其军事政变消息下跌 但道指收位创纪录新高

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月15日 - 美国股市道琼工业指数周五收位创纪录新高，三大股指连续第三周上涨，因经济数据强劲和企业季报开局良好，令投资者对股市将继续上涨充满信心。
消费类股领跌标普500指数。尽管富国银行(WFC.N)第二季盈利下跌拖累股价挫跌2.5%至47.71美元，对标普指数造成最大的拖累，但整体金融股跌幅不到0.2%。
市场对标普500指数成份股企业盈利跌幅预估从本周稍早的5%小幅调整至4.7%，巩固了对企业盈利萎缩已在第一季触底的希望。
投资者信心增强，因此前美国公布的6月零售销售增幅大于预期，美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。
“当进入业绩期，市场对业绩看法偏悲观其实对股市是有好处的，任何惊喜都会迫使空头回补，带来积极基调。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
道琼工业指数.DJI上涨10.14点，或0.05%，至18,516.55点；标准普尔500指数.SPX收跌2.01点，或0.09%，至2,161.74点；纳斯达克指数.IXIC收跌4.47点，或0.09%，至5,029.59点。
道指收位创下纪录高点，道指和标普500指数均刷新纪录盘中高位。三大股指连续第三周上涨，期内标普500指数上涨超过6%。
股指期货在周五稍晚下跌，因有报导称土耳其发生军事政变，而周五股市对周四法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡的消息的反应仅限于休旅股下挫。
一些投资者警告称，美国股市已处于纪录高位或接近纪录高位，已完全消化完美的消息，容易受到难以预测的政治或经济消息拖累。
追踪土耳其的上市交易基金(ETF)(TUR.P)在接近尾盘时大跌，在盘后交易中大跌6.9%。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.20:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.12:1。
标普500指数成份股有26只触及52周新高，没有成份股触及新低；有77只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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