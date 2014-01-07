美国股市2014年以来首次上扬 标普指数中止三连跌

* 美国11月贸易逆差为四年来最小

* 摩根大通股价下滑，该行将支付逾20亿美元以了结马多夫案件相关诉讼

* 道指和标普500指数均收高0.6%，Nasdaq指数上扬1%

路透纽约1月7日 - 美国股市周二收高，标准普尔500指数结束连续三个交易日的跌势，在2014年首次收高。

美国贸易逆差大幅收窄，且德国数据令人鼓舞，帮助改善市场信心，因数据表明美国和欧洲的经济基本面都在增强。

“不管怎么样，(数据)全都表明，无论情况如何依然严峻，但未来一段时间将开始出现改善，”O’NeilSecurities纽约证交所场内交易部门主管Ken Polcari说。

“总体而言，就整体形势来说，确实让人感到即将开始取得进展。”

标普医疗类指数.SPXHC上涨1%，是标普指数10大成份类股中表现最好的一类。德意志银行将UnitedHealthGroup(UNH.N)评级上调至“买入”，该股收高3.1%报76.51美元。Tenet Healthcare(THC.N)股价攀升4.9%致46.10美元。

Community HealthSystems(CYH.N)收高3.8%报43.49美元，前一日该公司表示，美国新医保法应会给公司2014年业绩带来些许提振。

标普500指数此前已连跌三日，累计跌幅超过1%，因交易商在2013年大涨后了结获利。

数据显示，美国11月出口创记录最高，而油价走疲则限制了进口增长，从而帮助创下了四年来最小的贸易逆差。德国12月经季节调整的失业人口意外减少。

道琼工业指数.DJI上升105.84点或0.64%，收在16,530.94。标准普尔500指数.SPX上涨11.11点或0.61%，收于1,837.88。Nasdaq指数.IXIC涨39.501点或0.96%，最终报4,153.182。

谷歌(GOOG.O)股价盘中触及1,139.69美元的纪录高位，最终收高1.9%至1,138.86。摩根大通将谷歌目标股价从1,100调升至1,305美元，对该股的评级为“加码”。

摩根大通(JPM.N)下跌1.2%至58.32美元，此前这家美国最大的银行控股公司表示，将支付超过20亿美元罚金，来和解联邦当局对其未能报告与旁氏骗局有关的可疑活动的指控。

视频游戏零售商GameStop(GME.N)股价重挫8.4%至44.14美元，为2013年5月以来最大跌幅，也是标普500指数中表现最差的成分股。此前Sony(6758.T)(SNE.N)表示，将开始对新的基于PlayStation的流媒体服务进行测试。这可能会削弱GameStop的业务。Sony在美国上市的美国存托凭证(ADR)微升0.1%至17.32美元。

美股成交温和，根据BATS GlobalMarkets的数据，各交易所约有61.1亿股成交，略高于60.1亿股的本月迄今均值。

纽约证交所涨跌股家数比为2：1，Nasdaq为9：4。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻)

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