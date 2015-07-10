版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 10日 星期五 08:17 BJT

通用汽车召回20万辆老款悍马 主要召回区域是美国

路透7月9日 - 通用汽车(GM.N)周三表示，正在召回近20万辆较老款的悍马SUV，主要是在美国召回，以修复潜在的问题。该问题已造成42起汽车着火事件，有三人被烧。

通用汽车周三收报31.19美元，周四盘初上涨0.6%。(完)

(编译 王洋; 审校 王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐