美股受金价带动反弹 企业业绩和经济数据亦提供支撑

* 金价在昨日大跌后反弹

* 可口可乐和强生领涨蓝筹股，之前公布业绩

* 3月CPI回落，为美联储提供了保持刺激举措的空间

* 道指上扬1.1%，标普500指数收涨1.4%，Nasdaq指数攀升1.5%

路透纽约4月16日 - 美国股市周二跳涨逾1%，在上日录得去年11月来最大单日跌幅后回升，因金价反弹，且可口可乐及强生业绩令企业第一季业绩前景改善。

今日公布的通胀数据巩固了美国联邦储备委员会(美联储)将继续执行刺激政策的预期，令看涨人气进一步增强。

金价在昨日录得纪录最大单日跌幅后反弹。SPDR Gold Shares ETF (GLD.P)攀升1.1%，至132.80美元，昨日暴跌8.8%。标普500指数材料股分项指数.SPLRCMA攀升1.9%，领涨标普500指数。

标普标500指数周一回落逾2%，录得11月7日以来最大单日跌幅。该指数自年初以来累计上扬10.4%，部分因美联储不遗余力地刺激经济。

“我认为，昨天的跌势有些过度...但我认为，趋势是市场正在盘整，未来一个月到一个半月左右的时间里，股市将出现小幅回调，之后，市场将以更快的速度上扬，”HighTower Advisors的董事总经理Brian Amidei表示。

可口可乐(KO.N)急升5.7%，报42.37美元，盘中触及1998年以来最高42.48美元，给道指最大的提振。可口可乐周二报告强于预期的获利，并宣布达成交易，将由五家独立瓶装厂来拓展部分分销地区的业务。

另一只道指成份股强生(JNJ.N)盘中触及纪录高位83.54美元，之前该公司报告的第一季获利强于预期。强生收涨2.1%，报83.44美元。

根据42家公司的实际业绩，以及对其余公司业绩的预估，目前估计，标普500指数成份股企业的首季获利增长1.8%，高于近期估计的增长1.1%。

道琼工业指数.DJI收高157.58点，或1.08%，至14,756.78点；标准普尔500指数.SPX收升22.21点，或1.43%，至1,574.57点；Nasdaq指数.IXIC收高48.14点，或1.50%，至3,264.63点。

道指交通类股分项指数.DJT劲扬2.2%.

周一，金价和其他商品价格重挫点燃股市跌势。但昨日稍后有消息称，波士顿马拉松赛的终点线附近发生两起爆炸，造成数人死亡。消息公布后，股市扩大跌幅。

标普标500指数周一下跌使该指数重回之前保持了约一个月的区间内。不过，该指数周二收在14日移动均线之上。

美国上市的Randgold Resources (RRS.L)(GOLD.O)收高1.9%，报70.33美元。

分析师对材料类股的乐观看法也扶助这类股票。

国际纸业(IP.N)急升4.7%，报47.47美元。Vulcan Materials (VMC.N)上扬6.8%，报48.69美元，为涨幅居前的材料股，因分析师发表看涨报告。

今日公布的数据显示，美国3月消费者物价指数回落，为四个月来首见，为美联储提供了保持货币刺激举措，以扶助经济加速成长的空间。

另一项数据显示，3月房屋开工增长7%，年率为104万户，为近五年来最高。

房屋建筑类股.HGX跳升2.6%。

其他公司业绩方面，高盛(GS.N)报告季度获利增长，但表示代客交易业务营收下降10%，引发市场质疑该公司最赚钱部门的体质。高盛股价收跌1.6%，报144.10美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，年内迄今的成交均值为约63.6亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股之比约为4:1。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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