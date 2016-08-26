美股受医疗保健股和消费类股下跌拖累收低

路透纽约8月25日 - 美国股市周四小幅收低，医疗保健股和消费类股下滑带来压力，又有两名美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员支持加息，带动金融股小幅上升。

医疗保健股.SPXHC下跌0.8%，连续第二日承压。心脏设备制造商St. Jude Medical STJ.N大跌5%，此前作空公司Muddy Waters表示，该公司押注St. Jude Medical股价将下跌，因后者的心脏设备网络安全堪忧。

制药商Mylan NV (MYL.O)下滑0.7%，因公司仍然面临外界批评其过敏症药物EpiPen售价高昂的压力。

非必需消费类股.SPLRCD下滑0.4%，此前三家零售商的业绩令人失望。Dollar Tree (DLTR.O)劲跌9.9%，Dollar General (DG.N)暴跌17.7%，Signet Jewelers (SIG.N)急跌12.6%。

在美国联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的堪萨斯城联储银行总裁乔治，以及达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表支持加息的言论，和近期多位联储官员的鹰派论调一致。美联储主席叶伦周五将在杰克森霍尔的会议上发表讲话，投资者将从她的讲话中评估联储加息的可能性。

在美联储官员讲话后，根据CME Group的FedWatch程序，交易商对联储9月加息的机率从周三的21%上升至24%，12月加息机率从50.6%上升至约57%.

标普金融股指数.SPSY上升0.28%。KBW纳斯达克银行股指数.BKX升0.39%，为近两周来表现最好的一天。

“显然，美联储坐在驾驶位，投资者关注杰克森霍尔会议，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny说。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员意见分歧非常，非常明显，近期的数据并没有支持应该倾斜向加息的一方，还是在9月会议上维持利率不变的另一方。”

道琼工业指数.DJI收跌33.07点，或0.18%，至18,448.41点；标准普尔500指数.SPX收低2.97点，或0.14%，至2,172.47点；纳斯达克指数.IXIC下跌5.49点，或0.11%，收报5,212.20点。

消费类股中的亮点是珠宝商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)，该股上涨6.4%，报73.28美元，在标普500成份股中表现最佳，此前公司发布季度利润意外增加。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约54.8亿股成交，过去20日的平均日成交量为62亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.26:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.12:1。

标普500指数成份股有6只触及52周新高，没有成份股触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)