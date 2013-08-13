美股收高 受助于经济数据强劲和苹果大涨

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 苹果股价跳升，因伊坎披露持有苹果多头头寸
* 洛克哈特称制定全面缩减刺激规模计划为时尚早
* Orbitz重挫，因大股东削减持股
* 道指上扬0.2%，标普500指数攀升0.3%，Nasdaq指数收涨0.4%
路透纽约8月13日 - 美国股市周二上涨，此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据。苹果则推高Nasdaq指数，因之前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。
美国7月零售销售增长、德国ZEW经济景气指数攀升，加之欧元区工业生产数据改善，描绘了一幅更为亮丽的全球经济画面。数据推动美国公债收益率上扬，房屋建筑商类股因预期抵押贷款利率将上涨而走低。
PHLX房屋建筑指数.HGX的19个成份股中，18只下跌，Ryland Group RYL.N急挫5%，报36.04美元。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储可能最早在9月会议上开始缩减构债规模，但近期数据好坏不一，很难制定详细的退出策略。
今日的走势“反应出经济数据改善，且市场对美联储将尽早开始缩减购债规模的认可度增加，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。
投资者一直密切关注美联储将从何时开始，以及以何种规模缩减购债计划的线索。购债计划扶助保持利率在低位，并推动标普500指数攀升至纪录高位。
道琼工业指数.DJI收升31.33点，或0.2%，至15,451.01点；标准普尔500指数.SPX收涨4.69点，或0.28%，至1,694.16点。Nasdaq指数.IXIC收高14.49点，或0.39%，至3,684.44点。
苹果股价急升4.8%，报489.57美元，为1月底以来最高，此前美国激进投资人伊坎通过推特(Twitter)披露，持有该股“大量头寸”，且与苹果首席执行官库克就更大规模的股票回购进行了“良好的对话”。
苹果成交量接近近期日均值的三倍，总体期权交易量也是如此。
全美航空集团(US Airways Group)LCC.N股价重挫13.1%，报16.36美元，之前司法部对该公司提起反垄断诉讼，以阻止其与美国航空的母公司AMR Corp合并。达美航空(DAL.N)股价急挫7.1%，报19.55美元。United Continental (UAL.N)重挫7.5%，报31.11美元。
J.C. Penney (JCP.N)回落3.7%，报12.68美元，在有关激进投资人William Ackman从公司董事会辞职的消息公布后，该股曾一度上扬。
旅游预定网站Orbitz OWW.N急跌13.1%，报10.20美元，因该公司最大的投资人之一PAR Capital Management将其所持公司2,460万股股票中的810万股售出。
快餐食品连锁店营运商百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)下跌2%，报72.97美元。该公司周一表示，7月中国市场营收下滑13%。
药商礼来(LLY.N)攀升2.6%，报54.96美元，之前该公司表示，其治疗肺癌的实验药在晚期实验中病人的存活率增加。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56亿股，低于今年约63亿股的日成交均值。
纽约证交所上涨股和下跌股之比约为2:3，Nasdaq市场则基本持平。(完)
(编译 母红; 审校 侯向明)
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