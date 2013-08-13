美股收高 受助于经济数据强劲和苹果大涨

* 苹果股价跳升，因伊坎披露持有苹果多头头寸

* 洛克哈特称制定全面缩减刺激规模计划为时尚早

* Orbitz重挫，因大股东削减持股

* 道指上扬0.2%，标普500指数攀升0.3%，Nasdaq指数收涨0.4%

路透纽约8月13日 - 美国股市周二上涨，此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据。苹果则推高Nasdaq指数，因之前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。

美国7月零售销售增长、德国ZEW经济景气指数攀升，加之欧元区工业生产数据改善，描绘了一幅更为亮丽的全球经济画面。数据推动美国公债收益率上扬，房屋建筑商类股因预期抵押贷款利率将上涨而走低。

PHLX房屋建筑指数.HGX的19个成份股中，18只下跌，Ryland Group RYL.N急挫5%，报36.04美元。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储可能最早在9月会议上开始缩减构债规模，但近期数据好坏不一，很难制定详细的退出策略。

今日的走势“反应出经济数据改善，且市场对美联储将尽早开始缩减购债规模的认可度增加，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。

投资者一直密切关注美联储将从何时开始，以及以何种规模缩减购债计划的线索。购债计划扶助保持利率在低位，并推动标普500指数攀升至纪录高位。

道琼工业指数.DJI收升31.33点，或0.2%，至15,451.01点；标准普尔500指数.SPX收涨4.69点，或0.28%，至1,694.16点。Nasdaq指数.IXIC收高14.49点，或0.39%，至3,684.44点。

苹果股价急升4.8%，报489.57美元，为1月底以来最高，此前美国激进投资人伊坎通过推特(Twitter)披露，持有该股“大量头寸”，且与苹果首席执行官库克就更大规模的股票回购进行了“良好的对话”。

苹果成交量接近近期日均值的三倍，总体期权交易量也是如此。

全美航空集团(US Airways Group)LCC.N股价重挫13.1%，报16.36美元，之前司法部对该公司提起反垄断诉讼，以阻止其与美国航空的母公司AMR Corp合并。达美航空(DAL.N)股价急挫7.1%，报19.55美元。United Continental (UAL.N)重挫7.5%，报31.11美元。

J.C. Penney (JCP.N)回落3.7%，报12.68美元，在有关激进投资人William Ackman从公司董事会辞职的消息公布后，该股曾一度上扬。

旅游预定网站Orbitz OWW.N急跌13.1%，报10.20美元，因该公司最大的投资人之一PAR Capital Management将其所持公司2,460万股股票中的810万股售出。

快餐食品连锁店营运商百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)下跌2%，报72.97美元。该公司周一表示，7月中国市场营收下滑13%。

药商礼来(LLY.N)攀升2.6%，报54.96美元，之前该公司表示，其治疗肺癌的实验药在晚期实验中病人的存活率增加。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56亿股，低于今年约63亿股的日成交均值。

纽约证交所上涨股和下跌股之比约为2:3，Nasdaq市场则基本持平。(完)

(编译 母红; 审校 侯向明)

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