标普500指数受企业并购带动小升 Nasdaq指数延展涨势

* 美国2月住宅建筑商信心骤降

* 可口可乐公布业绩后股价下跌，拖累道指

* Forest Labs股价暴涨，Actavis同意收购该公司

* 道指跌0.2%，标普500指数升0.1%，Nasdaq指数涨0.7%

路透2月18日 -美国股市周二涨跌互见，标普500指数和Nasdaq指数收高，上周美股录得今年最大单周升幅，因企业并购活动提振投资人信心，他们认为即使标普500指数接近纪录高位，市场仍存在价值。

Nasdaq指数连续第八日上涨，这么长的涨势为7月初来首见。

经济报告令人失望，但和近期市场对疲弱报告的反应一样，数据疲弱弱没有影响股市投资人，他们将数据不佳归因于天气恶劣。美国2月住宅建筑商信心录得历来最大单月跌幅，纽约联储银行的制造业指数弱于预期。

“我们将看到天气是影响许多经济数据的巨大因素，主要是天气会和消费者活动有关，”Fort Pitt CapitalGroup高级股票研究分析师Kim Forrest表示。

“天气恶劣，人们都不出门，留在家里。”

特种药品生产商Forest Laboratories FRX.N为标普500指数表现最好的成份股，此前ActavisACT.N表示将以现金加股票的方式收购该公司，估值约250亿美元。

Forest Labs暴涨27.5%，报91.04美元。制药商Teva (TEVA.N)和Mylan(MYL.O)也受该消息提振，分别大涨3.3%和4.8%，后者在Nasdaq市场领跑。

道琼工业指数.DJI收低23.99点，或0.15%，至16,130.40点；标准普尔500指数.SPX收升2.13点，或0.12%，至1,840.76点；Nasdaq指数.IXIC小涨28.758点，或0.68%，至4,272.783点。

标普500指数距离1月15日所创的纪录收盘高位差0.4%。小盘股罗素2000指数.TOY表现优于整体市场，当日升1.1%。

可口可乐(KO.N)公布的全球销量低于市场预期，该股下挫3.8%，报37.47美元，拖累了道指表现。

由于鲜有明显因素带动股市进一步攀升，投资人所处的境地同年初一样：对经济和盈利前景不确定，但处于没有其他资产能提供同股市一样的潜在回报的环境中。

收盘后，Herbalife (HLF.N)公布季度业绩和财测，估计攀升4%。

美国上市的黑莓(BBRY.O)劲升5.3%，报9.46美元，此前Dan Loeb的Third PointLLC对冲基金披露持有黑莓1,000万股。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为62亿股，低于2月迄今的71.3亿股。

在纽约证交所上涨股和下跌股比为2:1，Nasdaq市场则为9:4。(完)

(编译 利棣儿/李军；审校 李军/利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。