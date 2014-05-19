美股上扬 网络和生物科技股带动Nasdaq指数攀升近1%

汤森路透第一季获利和营收均优于预期 并确认全年财测
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。
路透纽约5月19日 - 美国股市周一收涨，高成长性的网络和生物科技股提振Nasdaq指数攀升近1%。
股市近期承压，标普500指数上周录得1月以来首次两周连跌，因投资者开始担忧经济成长前景。
“市场情绪低落，反映出目前投资者的纠结在于：估值已经很高，但并不过度，且没有明显的迹象显示经济将加速成长，因而无法证明当前估值是合理的，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。
高成长的“动能股”涨幅居前，TripAdvisor Inc(TRIP.O)急升5.2%，报86.41美元。Netflix Inc(NFLX.O)劲扬4.2%，报364.50美元。Vertex Pharma(VRTX.O)跳涨3.4%，报67.22美元。
网络和生物科技股近几周走势最为震荡，受经济成长的迹象带动攀升，但估值过高的忧虑又将其拖低。小型股Russell 2000指数.TOY今日上扬1%，之前三日连跌，多次逼近修正区域。从近期高位下跌10%便进入修正区域。
道琼工业指数.DJI收高20.55点，或0.12%，至16,511.86点；标准普尔500指数.SPX收高7.22点，或0.38%，至1,885.08点.Nasdaq指数.IXIC涨35.227点，或0.86%，至4,125.815点。
道指涨幅受限，因美国电话电报公司(T.N)收跌1%，至36.38美元，之前该公司同意出价485亿美元收购美国第一大卫星电视供应商DirecTV DTV.O，DirecTV收挫1.8%，报84.65美元。
美国上市的英国药商阿斯利康(AZN.N)重挫12%，报70.64美元，之前该公司拒绝了美国药商辉瑞(PFE.N)提出的“最后”收购出价。辉瑞股价上扬0.6%，报29.28美元。
Campbell Soup Co (CPB.N)收跌2.4%，报44.06美元，为跌幅最大的标普500指数成份股之一，之前该公司报告季度营收不及预期，且下调了全年的营收预期。
服装零售商Urban Outfitters Inc (URBN.O)盘后公布首季业绩后急跌4.3%，报34.60美元。
今日盘初，美国10年期公债收益率US10YT=RR下跌，逼近2.5%，给投资者提供了又一个买入股票的理由，扶助支撑股市。不过，今日尾盘，美国较长期公债收益率反弹，因投资者在近期大涨后抛售部分公债，锁定获利。10年期公债收益率尾盘报2.55%，价格回落8/32。
纽约证交所约62%的股票收涨，Nasdaq市场有三分之二的股票收高。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有49.4亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值60.5亿股。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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