美股基本持平 标普500指数再创收盘新纪录

贝莱德季度获利大增31% 受益于投资顾问费等增长
路透4月19日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)周三公布，2017年第一季获利增长31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。
路透纽约7月2日 - 美国股市周三收盘基本持平，今日的波幅为数年来最低的交易日之一，因在备受期待的6月非农就业报告即将出炉前，强劲的民间就业数据不足以激起投资者的买兴。
市场交投清淡，成交量低，研究公司MKM Partners提供的数据显示，标普500指数日内交投区间宽度仅0.2%，为1993年来最窄。不过，道指和标普500指数微幅上涨，再度刷新收盘纪录。
道指收位较17,000点关口仅低0.2%，日内高位距离该水平不到15点，而标普500指数较2,000点大关低不到1.5%。鉴于市场目前处于纪录高位，这两大关口可能成为市场的心理障碍。
美国6月民间就业人数增加28.1万人，远超过预期的增加20万。该数据预示在周四美股开盘前公布的非农就业报告将表现强劲。市场预期，6月非农就业岗位将增加约21.2万个，不及5月21.7万个的增幅。
“道指很快升穿17,000点的机率很高，不过，在非农就业报告公布前，人们不愿意大举押注，特别是在市场成交量很低的情况下，”Northern Trust Global Investments首席投资长Jim McDonald说，“在昨日上涨后稍作盘整是合理的走势。”
道琼工业指数.DJI收高20.17点，或0.12%，至16,976.24点；标准普尔500指数.SPX收高1.30点，或0.07%，至1,974.62点；Nasdaq指数.IXIC微幅下跌0.917点，或0.02%，至4,457.734点。
标普公共事业类股.SPLRCU录得5月来最大单日跌幅，在10大类股中表现最差。该指数急跌2%，因交易商押注，就业数据显示美国经济增强和美国可能升息。公业事业股在低利率环境下受投资者青睐，因为这些企业通常派发很高的股息。
Constellation Brands (STZ.N)劲涨2.3%，报90.45美元，是百分比升幅最大的标普500指数成份股之一，之前公司公布的获利优于预期。
摩根大通(JPM.N)董事长兼首席执行长迪蒙周二晚些时候表示，他被诊断患咽喉癌，但疾病有希望治愈，并计划继续积极参与公司业务，管理这家美国最大的银行。[nL4S0PD3TA]摩根大通股价下跌1%，报56.97美元。
交易消息方面，TechCrunch报导，Rackspace Hosting RAX.N可能将公司下市，而彭博报导，Shutterfly(SFLY.O)聘请了投资银行Qatalyst Partners，寻找买家。Rackspace股价劲涨6.3%，报35.88美元，Shutterfly跳涨15%，报50美元。
在纽约证交所交易的股票中有约61%收低，在Nasdaq市场交易的股票则有约53%收跌。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为47.9亿股，远低于本月迄今日均值约61.5亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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