美股基本收平 因俄罗斯忧虑抵销必需消费品股的涨势

路透纽约8月6日 - 美国股市三大股指周三收盘几无变动，因俄罗斯和乌克兰间的紧张局势，以及Sprint放弃收购T-Mobile，抵销必需消费品股的涨势。

市场最初的抛售令标普500指数跌至100日移动均线，但在最后一个小时的交易中，标普500指数返回到接近平盘水平。各板块涨跌互见，标普500指数的10大类股中，有四种收升。

标普500电信服务业指数.SPLRCL下滑1.3%，是标普500指数中表现最差的板块，美国电话电报公司(T.N)和Verizon (VZ.N)下挫，因Sprint (S.N)已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile TMUS.N，因为这笔交易获得监管当局批准的难度太大。

投资者一直预期美股会出现修正，但今年迄今的抛售都是昙花一现。

“有很多力量在推动市场，无论是企业季报、就业数据或是地缘政治忧虑，但我认为，如果人们真的担心俄罗斯入侵乌克兰和中东局势，股市跌幅将超过2-3%，”Bel Air Investment Advisors投资组合经理Gary Flam说。

北大西洋公约组织(NATO)发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队入侵乌克兰。针对西方对俄制裁，俄罗斯总统普京宣布了迄今最大规模的经济回应。这一消息进一步打击市场人气。

道琼工业指数.DJI收高13.87点，或0.08%，至16,443.34点。标准普尔500指数.SPX收高0.03点，至1,920.24点；Nasdaq指数.IXIC上涨2.22点，或0.05%，至4,355.05点。

美国最大的连锁药店Walgreen Co WAG.N暴跌14.3%，报59.21美元，之前公司表示，不会利用收购其未持有的欧洲最大连销药房Alliance Boots剩余股份的机会将该公司总部转移至海外。将公司总部移至海外将使该公司不受美国税法的管辖。

上涨股方面，Molson Coors Brewing Company (TAP.N)公布优于预期的业绩，股价劲升5.8%，报71.08美元，扶助领涨必需消费品股。

二十一世纪福克斯(FOXA.O)也上涨，攀升3.3%，报32.33美元，上日二十一世纪福克斯(FOXA.O)宣布撤回对时代华纳的800亿美元收购提议。时代华纳(TWX.N)股价暴跌12.9%，报74.24美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约64亿股，低于过去五日成交均值68亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股之比为1.48:1，Nasdaq市场则为1.51:1。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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