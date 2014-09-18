美股收涨 道指和标普500指数触及纪录高位

路透纽约9月18日 - 美国股市周四收涨，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三再度承诺保持利率在超低水平，投资者备受鼓舞，将道指和标普500指数推升至纪录高位。

美联储周三在结束为期两天的政策会议后表示，将在“相当长时间内”保持利率在近零水平，这扶助支撑股市，因之前部分市场人士预计，联储将在声明中弃用这一措辞。

美联储周三发布的经济和利率预期中，上调了2015年和2016年的利率预期，扶助推动金融股.SPSY上扬1.1%，领涨大盘。高盛(GS.N)跳涨1.7%，报187.89美元，为涨幅最大的道指成份股。

美国股市已连涨三日，因美联储的立场缓解了投资者对其准备放弃执行了数年的保持超低利率政策的担忧。联储的宽松政策刺激了对诸如股票等风险资产的需求。

这扶助标普500指数在2014年创下了34个纪录高位，使市场在近三年的时间内避免了10%“修正”--市场涨幅达到或超过10%后，通常会出现回调--尽管部分板块已进行过多次修正。

市场屡创纪录高位与经济数据稳步改善密不可分，且美联储的政策支持使投资者对8月非农就业报告等偶然出现的疲弱数据睁一只眼闭一只眼。另外，公债收益率处于低位，促使寻求高收益的投资者进入股市。

美国8月房屋开工和建筑许可下降，但7月数据被上修，表明楼市正在逐步改善。美国上周初请失业金人口骤降，说明上月就业增长放缓可能是反常现象。

“总的来看，形势开始变得对银行有利，这的确对金融股有帮助，”U.S. Bank Wealth Management的投资部董事总经理Patty Edwards表示。

“低增长的局面开始有所改善，经济的各个方面开始出现转机。”

道琼工业指数.DJI收高109.14点，或0.64%，至17,265.99点；标准普尔500指数.SPX收涨9.79点，或0.49%，至2,011.36点；Nasdaq指数.IXIC上扬31.237点，或0.68%，至4,593.425点。

收盘后，企业软件生产商甲骨文(ORCL.N)急跌2.2%，报40.64美元。之前该公司公布季度业绩，并称首席执行长Larry Ellison将成为执行董事长和首席技术长。高管Safra Catz和Mark Hurd将接任执行长一职。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,845和1,200股，比率为1.54:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,622和1,083股，比率为1.50:1

标普500指数成份股中，有56只触及52周新高，八只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，85只触及新高，64只触及新低。

今日成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为58.8亿股，略高于56.9亿股的本月迄今日成交均值。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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