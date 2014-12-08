美股标准普尔500指数创10月22日以来最差表现 能源股领跌

路透纽约12月8日 - 标准普尔500指数周一录得10月22日以来最大单日百分比跌幅，因原油重挫至五年低位，导致能源股大跌。

对全球经济增长的担忧也加剧看空气氛。数据显示，中国11月出口增速低于预期，进口则下滑；而日本经济第三季萎缩幅度比初估值更严重。

标准普尔500能源股指数.SPNY大跌3.9%，交投在2013年6月以来最低水平，因市场预计油市供应过剩将持续到明年，打压布兰特原油期货LCOc1跌至五年低位。艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)跌2.3%，至91.70美元；雪佛龙(Chevron) CHV.N跌3.7%，至106.80美元。

能源股今年以来跌12.8%，是2014年唯一处在平盘下方的标普主要板块。标准普尔500指数今年以来涨11.5%。

多数成长题材板块也下跌，说明投资者在回避市场中的高风险领域。

同时今年以来涨势领先的一些个股也下滑，Wedbush Securities股票交易经理Michael James认为，可能是因年底的获利了结。其中苹果(AAPL.O)跌2.3%报112.40美元。GoPro(GPRO.O)股价下滑6.3%，报67.65美元。

道琼工业指数.DJI下滑106.31点，或0.59%，至17,852.48点；标准普尔500指数.SPX收低15.06点，或0.73%，至2,060.31点；Nasdaq指数.IXIC跌40.064点，或0.84%，至4,740.69点。

上周五股市上涨，推动标准普尔500指数在今年第49次创下纪录收盘高位。

周一午盘交投量上升，标准普尔500指数日内高低点相差21点以上，为逾一个月来最大波动幅度。

纽约证券交易所(NYSE)股价触及52周新低的个股比创新高的个股多71支，为10月16日以来最大差值，市场当时在近期回落之后触底。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,180和919股，比率为2.37：1；Nasdaq市场涨跌股数分别为2,048和699股，比率为2.93：1。

麦当劳(MCD.N)股价下跌3.8%至92.61美元，此前该公司公布11月全球同店销售降幅大于预期，并表示第四季业绩可能因中国供应商丑闻及美元升值而受打击。

根据BATS交易所数据，美国各证交所总成交约70亿股，本月以来日均成交量为66亿股。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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