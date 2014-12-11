美股下跌三日后反弹 但收盘脱离日高

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约12月11日 - 美国股市周四上涨，因乐观的零售销售等数据显示美国经济增强，提振对消费支出的乐观看法。
不过各指数收盘时远脱离日高，尾盘回吐涨幅。布兰特原油期货结算价下跌0.9%，给能源股施压，而且有关美国政府可能停摆的担忧加剧。
标准普尔500指数在前三个交易日累计下跌2.4%，为两个月来最差走势，因油价下跌打压能源板块。
不过油价下跌可能激励消费者假日支出，且11月零售销售超过预期。[nZOS1SC104]零售类股涨幅在标准普尔500指数领先，其中Urban Outfitters(URBN.O)上涨7.6%，报32.29美元。标准普尔零售股指数.SPXRT跃升1%。
“这表明整体支出状况将比较好，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo称。他称，年底涨势可能令标准普尔500指数升至2,100点左右。
另一项数据显示，劳动力市场增强，一周初请失业金人数下降3,000人，经调整后为29.4万人，同时油价下跌帮助拉动美国11月进口物价创两年半来最大降幅。
道琼工业指数.DJI收升63.19点，或0.36%，至17,596.34点；标准普尔500指数.SPX上扬9.19点，或0.45%，至2,035.33点；Nasdaq指数.IXIC收涨24.136点，或0.52%，至4,708.161点。
向美国政府拨款1.1万亿美元的支出议案前途未卜，因民主党对该议案的附带条款提出异议。目前为联邦机构支出授权的法案在今日午夜到期。
“投资人仍有些担心政府停摆，”Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示。
近期受油价大跌重创的标普能源股指数.SPNY尾盘缩减涨幅，几收平盘，因油价进一步下滑。
布兰特原油期货LCOc1自6月高位暴跌逾四成，今日结算价跌0.9%，报63.68美元。
Staples Inc (SPLS.O)跳升8.7%，报16.10美元，Office Depot (ODP.O)急升12.1%，报7.54美元，此前维权投资人Starboard Value LP披露持有上述两家办公用品零售股的股票。
根据BATS交易所数据，美国各证交所总成交约72亿股，过去五个交易日平均成交量为69亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,787和1,295股，比率为1.38:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,668和1,089股，比率为1.53:1。
36只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及新低；91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，93只触及新低。(完)
(编译 王丽鑫/李军；审校 李婷仪/杜明霞)
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