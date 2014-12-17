美股收涨且标普500指数创下今年最佳单日表现

路透纽约12月17日 - 美国股市标普500指数周三创下2013年10月以来最佳单日表现。美国联邦储备委员会(美联储/FED)对经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时该提高借款成本。

美股此番在连跌三日之后的大涨，也是受到标普能源类股.SPNY上涨4.2%的带动。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的会议后，释出将在明年某个时候升息的强烈讯号。此次会议正值美国国内经济增长强劲，但海外形势却不那么好过。[nL3S0U15OB]

“市场说：‘啊，我懂了，’美联储不希望太突兀，这是稳定的货币政策，而且美联储将继续为资产价格带来支撑。”Brown Brothers Harriman Private Banking首席投资分析师Scott Clemons说。

道琼工业指数.DJI收涨288点，或1.69%，至17,356.87点；标准普尔500指数.SPX涨40.15点，或2.04%，至2,012.89点；Nasdaq指数.IXIC涨96.48点，或2.12%，至4,644.31点。

标普指数10大板块全都收涨。

艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)股价跳涨3%至89.02美元。油价最近重挫以来，能源股也大幅下挫。

今日稍早公布的数据显示，美国11月消费者物价创下将近6年来最大降幅，因汽油价格挫低。

在Nasdaq挂牌的封闭型共同基金Herzfeld Caribbean Basin Fund(CUBA.O)则是触及七年高点，因美国总统奥巴马宣布将恢复美国与古巴的外交关系。

该基金持有其经理人Thomas Herzfeld认为终将因美国解除对古巴经济禁运而受惠的股票和资产。该基金劲扬28.9%至8.78美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约94亿股，高于本月迄今日成交均值73亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,777和353股，比率为7.87:1； Nasdaq市场涨跌家数分别为2,214和545股，比率为4.06:1。(完)

(编译 李婷仪 审校)

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