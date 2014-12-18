美股标普指数创2011年以来最大两日涨幅

路透纽约12月18日 - 美国股市标准普尔500指数周四创下2011年11月以来最大两日涨幅，延续上日美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明之后的涨势。而甲骨文公布业绩，带动科技股上涨。

道琼工业指数创下2011年12月以来最大单日百分比涨幅。标普500指数则是录得2013年1月以后最大单日百分比涨幅，过去两日累计上涨4.5%。

美联储周三对美国经济发表乐观评估，并承诺将以“耐心”决定升息时机。此后，股市即受此激励而大涨。

科技类股.SPLRCT周四跳升3%，也对大盘做出贡献。甲骨文(ORCL.N)股价劲扬10.2%至45.35美元。该公司上日公布优于预期的季度获利。苹果(AAPL.O)股价升3%至112.65美元。

“本周是个大逆转。轻松赚来的钱成了主角，其力量之大，抹去了所有的疑虑，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。

道琼工业指数.DJI上涨421.28点，或2.43%，至17,778.15点；标准普尔500指数.SPX涨48.34点，或2.4%，至2,061.23点；Nasdaq指数.IXIC涨104.08点，或2.24%，至4,748.40点。

美国原油CLc1下跌4.2%，但标普能源板块.SPNY仍收涨2.1%。

标普500指数在周三和周四的大涨之前，已从最近于12月5日所及的纪录高位下跌将近5%。

今日稍早时，数据显示美国最新一周请领失业金人数降幅大于预期，显示就业市场继续好转。不过美国服务业以及大西洋沿岸中部地区的工厂活动却出现成长放缓的迹象。

连锁药局Rite Aid (RAD.N)股价大涨11.9%至6.78美元。该公司公布季度获利优于预期，并调高2015年财测。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约87亿股，高于本月迄今日成交均值75亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,522和589股，比率为4.28:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为2,093和655股，比率为3.20:1。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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