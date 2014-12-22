美股第四日上涨 道琼工业指数及标普500指数均收在纪录高位

路透纽约12月22日 - 美国股市周一连涨第四个交易日，道琼工业指数及标普500指数均收在纪录高位。大型科技股涨势抵销了能源股持续走软。

主要股指开盘微升，全天走强，并收在接近日高水准。但交投相当清淡，因有许多市场人士去过耶诞节了。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各交易平台约有64.1亿股换手，本月迄今日成交均值为78.6亿股。

科技股在今日表现最强劲。标普资讯科技类股.SPLRCT上涨1.1%。英特尔(INTC.O)涨2.3%至37.21美元，给道指做出最大贡献。IBM(IBM.N)上涨1.8%至161.44美元，思科(CSCO.O)上涨1.6%至28.22美元，PricelineGroup (PCLN.O)涨3.6%至1,149.38美元。

“考虑到年底操作以及市况如此缓慢，我不会太看重本周的走势，”Wilmington Trust Investment Advisors首席投资组合主管Rex Macey说。“虽然我对大盘的水平感到安心，但我不认为有明显的便宜货可买，有些人可能认为现在是低接石油股的机会，但其实还言之过早。”

美国原油CLc1重挫3.2%。之前沙特称即使油价再怎么跌，石油输出国组织(OPEC)也不会减产。标普能源板块.SPNY下跌1%，是今日表现最弱的板块之一。Chesapeake Energy(CHK.N)挫低7.3%至18.42美元，Southwestern Energy (SWN.N)跌5.5%至29.31美元。

油价已连跌四周。过去整整12周当中，有11周是下跌的。

道琼工业指数.DJI收高154.64点，或0.87%，至17,959.44点；标准普尔500指数.SPX上升7.89点，或0.38%，至2,078.54点；Nasdaq指数.IXIC攀升16.04点，或0.34%，至4,781.42点。

道指及标普500指数均创下记录收盘高位。标普指数上周涨幅3.4%。美国联邦储备委员会(美联储/FED)称将以“耐心”来决定升息时机，而且油价似乎走稳，激励标普指数上涨。。

吉利德(Gilead)股价挫低14%至92.90美元，是标普指数以及Nasdaq 100 .NDX最大的拖累。美国最大的医药福利管理公司Express Scripts(ESRX.O)将在大多数情况下采用价格更便宜的艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)新获批准的丙肝药物，将不再采用吉利德(GILD.O)的丙肝药物。

Achillion Pharmaceuticals Inc (ACHN.O)称该公司将测试旗下两种丙肝试验药的组合药，这两款药物在各自研究中均展现潜力。该公司股价大涨10%至15.61美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,806和1,291股，比率为1.40:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,682和1,072股，比率为1.57:1。

73家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；144家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36家触及新低。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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