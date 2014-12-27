美国股市再创纪录收盘高位 连升第二周

路透纽约12月26日 - 美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。

主要股指连升第二周，升势带动标普500指数在过去七个交易日内劲升5.9%。周五标普500指数今年第52次创纪录收盘新高，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。道指连升七个交易日，为去年3月来最长升势。

“整体趋势仍向上，但市场到了超买水准。自上周二以来劲升6%，即便较长期而言多头占了上方，但在如此之短的时间内有这样的升势也算是非常强劲的。”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。

近期美股强劲，是因包括本周稍早上修经济成长数据等一系列强劲的经济数据，以及各大央行仍在实施宽松的货币政策。

今日市场出现普涨，标普500指数10大类股中有八种收高，且没有板块跌幅超过0.1%。公用事业股.SPLRCU以1.2%的升幅领跑，保健股.SPXHC升0.8%。

保健股受到生物科技股跳升2.3%带动。尽管Nasdaq生物科技股指数.NBI为今日涨幅最大的板块之一，但本周大跌3.2%，大幅波动。Celgene Corp (CELG.O)收高3.4%，报113.35美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O)紧随其后，大涨3.3%，报413.48美元。

道琼工业指数.DJI收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数.SPX涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数.IXIC攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。

本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。这是道指和标普500指数在过去10周内第九周收高。

标普零售股.SPXRT在圣诞节后首个交易日升0.5%，重点个股中百思买(BBY.N)升0.6%，报39.14美元，梅西百货(M.N)跌0.3%，报64.05美元，亚马逊(AMZN.O)升2%，报309.18美元。

“自节日购物季以来情况看来不错，油价大跌令汽油价格下滑，”Sarhan称，“这令可支配收入增加，可能意味着零售销售增强。”

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,032和1,011股，比率为2.01:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,792和934股，比率为1.92:1。

70家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；133家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28家触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约30.6亿股，本月迄今日成交均值为73.9亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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