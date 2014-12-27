美国股市再创纪录收盘高位 连升第二周

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约12月26日 - 美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。
主要股指连升第二周，升势带动标普500指数在过去七个交易日内劲升5.9%。周五标普500指数今年第52次创纪录收盘新高，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。道指连升七个交易日，为去年3月来最长升势。
“整体趋势仍向上，但市场到了超买水准。自上周二以来劲升6%，即便较长期而言多头占了上方，但在如此之短的时间内有这样的升势也算是非常强劲的。”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。
近期美股强劲，是因包括本周稍早上修经济成长数据等一系列强劲的经济数据，以及各大央行仍在实施宽松的货币政策。
今日市场出现普涨，标普500指数10大类股中有八种收高，且没有板块跌幅超过0.1%。公用事业股.SPLRCU以1.2%的升幅领跑，保健股.SPXHC升0.8%。
保健股受到生物科技股跳升2.3%带动。尽管Nasdaq生物科技股指数.NBI为今日涨幅最大的板块之一，但本周大跌3.2%，大幅波动。Celgene Corp (CELG.O)收高3.4%，报113.35美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O)紧随其后，大涨3.3%，报413.48美元。
道琼工业指数.DJI收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数.SPX涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数.IXIC攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。
本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。这是道指和标普500指数在过去10周内第九周收高。
标普零售股.SPXRT在圣诞节后首个交易日升0.5%，重点个股中百思买(BBY.N)升0.6%，报39.14美元，梅西百货(M.N)跌0.3%，报64.05美元，亚马逊(AMZN.O)升2%，报309.18美元。
“自节日购物季以来情况看来不错，油价大跌令汽油价格下滑，”Sarhan称，“这令可支配收入增加，可能意味着零售销售增强。”
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,032和1,011股，比率为2.01:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,792和934股，比率为1.92:1。
70家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；133家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28家触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约30.6亿股，本月迄今日成交均值为73.9亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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