美国股市几近收平 但标普指数再刷纪录收盘高位

路透纽约12月29日 - 美国股市周一在淡静交投中几收平盘，标普500指数再创新高，但能源价格稍早的升势减弱后，股市涨幅受限。

股市最近趋势向上，因数据显示美国经济好转，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)承诺在升息问题上将“保持耐心”。标普500指数在之前八个交易日累计上涨将近6%，周一为今年第53次刷新收盘纪录。

标普能源指数 .SPNY上涨0.3%，回吐之前逾1%的涨幅，因布兰特原油和美国原油转为下跌。布兰特原油结算下跌1.57美元，报每桶57.88美元。美国原油结算下跌1.12美元，报每桶53.61美元。

与油价下跌成鲜明对比，非必需性消费类股.SPLRCD上涨0.7%，为今日表现最佳类股之一。通用汽车(GM.N)涨2.6%至34.60美元。标普零售类股.SPXRT涨0.8%，梅西百货(M.N)上涨1.8%，至65.22美元，亚马逊(AMZN.O)涨1%至312.04美元。

“近期的情况是，消费者乐见油价下跌，几乎就是减税的感觉，”Janlyn Capital LLC总经理Andre Bakhos说。

“消费者受惠的同时，有些人却因此受伤，到一定时候，市场和经济也可能被反咬一口。”

道琼工业指数.DJI收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数.SPX涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数.IXIC微升0.05点，至4,806.91点。

道琼工业指数.DJI收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数.SPX上涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数.IXIC微升0.05点，至4,806.91点。

上涨速度和规模将可能限制股市进一步上涨，特别是正值本年交易的最后一周，许多市场人士离场休假，且推动股市的诱因有限。交投预料仍然清淡，可能令市场的波动性被放大。周四为新年假期，股市将休市。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约47.8亿股，远低于本月迄今日成交均值71.8亿股。

Gilead Sciences Inc (GILD.O)大涨3.7%，报97.30美元，为最大百分比升幅的标普500指数成份股之一，此前摩根士丹利将Gilead Sciences评级从“表现和大盘一致”上调至“表现超越大盘”。

LiveDeal Inc (LIVE.O)暴涨19.1%，报3.92美元，成交量达1,360万股，远多于约为45.5万股的50日均值，此前LiveDeal公布2014年业绩。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,800和1,299股，比率为1.39:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,438和1,320股，比率为1.09:1。

68家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；160家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39家触及新低。(完)

(编译 李婷仪/利棣儿；审校 郑茵/张涛)

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