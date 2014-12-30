美国股市从纪录高位回落 公用事业股领跌

路透纽约12月30日 - 美国股市周二下跌，因投资者获利了结，令三大股指从纪录高位回落，而股市近期小幅变动和成交量低的趋势，可望保持至明日今年最后的一个交易日。

今日市场出现普跌，标普10大类股全军覆没，今年表现最好的公用事业股.SPLRCU领跌，重挫2.1%。

近期股市大涨，受到强劲的经济数据以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)承诺在升息上会保持“耐心”带动。标普500指数在之前八格交易日升约6%，周一今年第53次刷新纪录收盘高位。

升势的速度和规模刺激了获利了结，许多市场人士本周离场度假，成交减少令波动性可能放大。美股周四将因新年假期休市。

Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示，“我们从1,970点一路涨到约2,100点，是时候做些回调了。”

道琼工业指数收低55.16点，或0.31%，至17,983.07点；标准普尔500指数下跌10.22点，或0.49%，至2,080.35点；Nasdaq指数微跌29.47点，或0.61%，至4,777.44点。

美国今日公布的经济数据显示，12月消费者信心指数升幅略逊预期，但10月美国独栋房屋价格升幅放缓的程度也小于预期。

为油田工人和矿工提供临时住宿的Civeo Corp 股价崩跌52.6%，报3.92美元，成交约5,620万股，为该股历来单日最高成交量。周一晚该公司宣布裁员，并预计因油价大跌，营收可能减少三分之一。

成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约44.2亿股，远低于本月迄今日成交均值70.6亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,806和1,262股，比率为1.43:1；Nasdaq市场下跌和上涨家数分别为1,671和1,031股，比率为1.62:1。

25家标普500指数成份股触及52周新高，6家触及新低；107家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39家触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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