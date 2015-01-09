美股两日连升后回软 就业数据有好有坏

路透纽约1月9日 - 美国股市在两日上涨后周五收低，因美国就业报告为经济带来好坏不一的讯息，金融股领跌。

三大股指本周均小幅下跌，又跌回到去年收盘水准之下。

美国公布12月非农就业岗位大增，超过市场预期，但平均时薪意外减少。

“这是双城记，就业增长非常强劲，但薪资增长继续放缓。我认为市场看到这一情况，会有些纠结。”LPL Financial投资长Burt White表示。

“实际上，我认为这是最好的情况。这显示美国经济继续增长，就业市场复苏，但同时薪资成长迟滞意味着美联储会保持较低利率更长时间。”

下周开始，标普500指数成份股企业将陆续公布第四季业绩，包括摩根大通(JPM.N)和富国(WFC.N)。两家股票周五都对市场构成较大的拖累，摩根大通跌1.7%，报59.34美元，富国收低1.6%，报52.68美元，标普金融股指数.SPSY跌1.3%，为今日表现最差的主要板块。

道琼工业指数.DJI收跌170.50点，或0.95%，至17,737.37点；标准500指数.SPX下滑17.33点，或0.84%，收报2,044.81点；Nasdaq指数.IXIC收低32.12点，或0.68%，收报4,704.07点。

本周，道指下跌0.5%，标准普尔500指数下滑0.6%，NASDAQ指数跌0.5%。

油价在两日相对平稳后周五恢复跌势，布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1降至2009年4月来最低，因持续担忧供应过剩。标普能源股指数下滑0.8%。

多家零售股在公布了12月销售和预估后也走软，标普零售股指数大跌1.7%。

Bed, Bath & Beyond (BBBY.O)重挫6.7%，报74.09美元，在标普500指数成份股中百分比跌幅居前，此前该零售商预计的第四季盈利在市场预估区间低端。

梅西百货(M.N)宣布将关闭14家分店及裁员后股价下挫2.8%，报65.92美元。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约63亿股，低于过去五个交易日的均值71亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别家数为1,916和1,139，比率为1.68:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,811和927，比率为1.95:1。

43只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及52周新低；75只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，45只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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