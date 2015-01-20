美股几近收平 对欧洲央行祭出量化宽松的憧憬升温

路透纽约1月20日 - 美国股市周二收盘几近持平，此前国际货币基金组织(IMF)下调2015年和2016年经济增长预估，增强对各国央行将采取更激进政策行动以刺激经济的预期。

预估下调暗示未来两年燃料需求将下滑，这推动原油价格再度走低，尽管有部分来自主要能源企业的乐观财报出炉支撑了能源类股。标准普尔能源指数.SPNY升0.09%。

IMF在其最新的全球经济展望报告中预测，2015年全球经济料成长3.5%，2016年成长3.7%，均下调了0.3个百分点。该组织呼吁多国政府与央行采取宽松的货币政策和结构性改革，以支持经济成长。

路透对货币市场交易员进行的调查显示，欧洲央行将在本周宣布6,000亿欧元的主权债购买计划。不过这些交易员也认为，这将不足以拉动通胀率达到目标水平。

“万一欧洲央行的宣布令人失望，市场将大幅修正，”纽约O’Neil Securities的纽约股市相关部门主管Ken Polcari表示。

“你可以随意猜测，投资人可以恣意拉抬市场，但在欧洲央行的宣布出炉前，你无法预料会有什么结果。”

道琼工业指数.DJI微升3.66点，或0.02%，收报17,515.23点；标准普尔500指数.SPX涨3.12点，或0.15%，至2,022.54点，Nasdaq指数.IXIC上涨20.46点，或0.44%，至4,654.85点。

美国原油期货CLc1结算下跌4.7%，至每桶46.39美元，此前日内低见45.89美元；布兰特原油期货LCOc1结算跌1.8%，至每桶47.99美元。

Halliburton Co (HAL.N)与 Baker Hughes Inc (BHI.N)警告称，钻油活动下滑，可能损及2015年业绩，不过两家公司也公布好于预期的第四季获利。Halliburton上涨1.8%至39.83美元；Baker Hughes上涨1.2%，报57.26美元。

强生(JNJ.N) (JNJ.N)大跌2.6%，至101.29美元，此前该公司公布经调整后的获利优于预期，但营收不如预估。

摩根士丹利(MS.N)公布固定收益证券、外汇和大宗商品交易(FICC)营收重挫81%；不过季度获利增长，因法律成本大幅减少，该公司股价小跌0.4%至34.75美元。

福汇(FXCM)FXCM.N股价狂泻87.3%至1.60美元，成交爆量超过9,100万股，创下该股史上单日最大成交量。散户外汇交易商福汇在上周瑞士意外宣布弃守瑞郎上限后，损失2亿美元，之后提出救援贷款细节。

美国股市收盘后，Netflix (NFLX.O)股价飙升12.1%，报391美元，此前该公司公布季度营收增长26.3%； IBM (IBM.N)公布业绩后，股价下跌1.6%，至154.51美元。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,894与1,207，比率为1.57:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,639和1,128，比率为1.45:1。

47只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及52周新低；70只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，109只触及新低。

成交量温和，根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约72亿股，大致接近本月至目前为止的均值72.9亿股。(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛)

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