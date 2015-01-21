美国股市受欧央行相关揣测带动上涨 但IBM下挫限制涨幅

路透纽约1月21日 - 美国股市周三小涨，盘中交投震荡，交易商消化有关欧洲央行(ECB)将在周四会议上宣布新刺激措施的报导，但IBM下挫限制了涨幅。

市场人士预期全球主要央行将出台更积极举措，特别是欧洲央行，以抗击通缩风险和欧元区经济不断走弱。

欧元区消息人士称，欧洲央行执行委员会提议自3月起每月购债500亿 欧元。欧洲央行总裁德拉吉将在周四1330 GMT出席记者会。

“欧洲央行的传闻非常重要。市场认为德拉吉在购债计划的规模上将令市场失望，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando说。

Orlando表示，无论预期中的ECB购债计划规模如何，从可购买的资产和该计划如何影响欧元区成员国的许多细节尚未敲定。

美股会得益于支撑欧元区经济的计划，因欧洲是美国最重要的贸易伙伴之一。

道琼工业指数.DJI收高39.05点，或0.22%，至17,554.28点；标准普尔500指数.SPX收升9.59点，或0.47%，至2,032.14点；Nasdaq指数.IXIC升12.575点，或0.27%，收报4,667.421点。

标普500指数收盘水准较12月底所创的纪录收盘高位低2.8%。

标普能源股指数.SPNY升1.8%，为表现最佳板块，今日美国原油期货大涨2.8%。标普500指数油气开采指数.SPLRCOILP升2.8%。

尽管今日油价上涨，但原油期货仍势将录得过去17周内第15周收低。

IBM重挫3.1%，报152.09美元，此前该公司公布的营收低于预期，且给出的2015年度盈利目标也不及预估。该股在标普500指数成份股中跌幅居前，对道指拖累最大。

不过UnitedHealth Group Inc (UNH.N)公布第四季盈利超过预期后股价大涨3.5%，报109.32美元，提振了蓝筹股指数。

Netflix Inc (NFLX.O)跳升17.3%，报409.28美元，昨日该公司公布的盈利超过预期，并表示在海外市场的成长快于之前预期。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,956与1,113，比率为1.76:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,586和1,156，比率为1.37:1。

37只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及52周新低；41只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，95只触及新低。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约69亿股，低于本月迄今日成交均值73亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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