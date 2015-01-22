美国股市大涨 欧洲央行宣布大规模购债计划

路透纽约1月22日 - 美国股市周四上涨，标普500指数和Nasdaq指数升至去年收盘水准之上，受助于欧洲央行公布的刺激计划规模超出预期。

欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

美股盘初走势反复，因投资人对欧洲央行的措施会对美国市场造成怎样的影响有一些疑虑，J.P. Morgan Asset Management全球市场策略师David Lebovitz表示。

但随着投资人消化购债计划的细节，他们越发清楚地认识到欧洲央行正在逐步达成其政策意图。

“这就是投资人多年来一直希望看到的‘重型武器’，”Lebovitz表示。

他指出，最有可能得益于欧洲央行行动的板块是“那些会因欧洲经济增强得益的行业”，银行股等景气类股领涨。

标普500金融股指数.SPSY劲升2.45%，富国(WFC.N)和美国银行(BAC.N)分别大涨3.2%和4.4%。

道琼工业指数.DJI收高259.7点，或1.48%，至17,813.98点；标准普尔500指数.SPX收升31.03点，或1.53%，至2,063.15点；Nasdaq指数.IXIC劲升82.98点，或1.78%，收报4,750.40点。

欧股泛欧绩优股指数.FTEU3跳升1.56%，收在七年高位。

收盘后，星巴克(SBUX.O)公布了业绩，其中美洲地区销售略胜分析师预期，该股盘后大涨3.2%，报85.41美元。

美国运通(AXP.N)重挫3.8%，报84.37美元，对标普500指数的拖累最大，昨日该公司宣布今年裁员超过4,000，因支出和坏账拨备增加。

网络设备生产商F5 Networks Inc (FFIV.O)公布季度营收不及预期，为八个季度来首次，其当季营收和获利预估也不及市场预期，该股暴跌10%，报113.40美元。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约77亿股，略高于本月迄今日成交均值72.7亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,428与651，比率为3.73:1；Nasdaq市场股上涨和下跌股家数分别为2,015和746，比率为2.70:1。

78只标普500指数成份股触及52周新高，5只触及52周新低；61只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，73只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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