美股多数走低 但本周三大指数均收涨

路透纽约1月23日 - 美国股市周五涨跌互现，联合包裹(UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道指和标普500指数收跌。

不过，三大指数过去四周来首周收涨，部分受助于欧洲央行周四决定进一步加大刺激力度，重振欧元区经济。

材料股.SPLRCM下跌1.6%，拖累标普500指数的表现，之前高盛下调多家矿商的目标价，其中包括将美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)的目标价下调42%，至18美元。高盛还下调了铝、铜和镍等基本金属的价格预估。

联合包裹(UPS.N)和艾克森美孚(XOM.N)是对标普500指数拖累最大的成份股之一，之前联合包裹发布低迷财测，而瑞信将艾克森美孚的评级调降至“跑输大盘”。

投资者人气正面限制市场跌幅，因欧洲央行周四宣布一项规模大于预期的公债购买计划，以提振欧元区经济，并对抗通缩。

“从目前的水平来看，我们认为去年的走势仍在延续，趋势仍是上行，”Rosenblatt Securities的董事总经理Gordon Charlop表示，“未来市场回调的幅度将有所加大，波动也会更加剧烈，但大趋势不变。”

道琼工业指数.DJI收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点；标准普尔500指数.SPX收低11.33点，或0.55%，至2,051.82点；Nasdaq指数.IXIC上升7.482点，或0.16%，收报4,757.879点。

本周，道指升0.9%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数大涨2.7%。

联合包裹给出的第四季财测不及预期，公司表示美国本土市场表现令人失望。联合包裹股价暴跌9.9%，报102.93美元。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的18%的标普500指数成份股企业中，72.2%的盈利超过分析师预期，54.4%的营收高于预估。长期均值分别为63%和61%。

星巴克(SBUX.O)上涨6.6%，报88.22美元，上日公司公布美洲地区同店销售好于预期。

纽约证交所下跌股和上涨股分别家数为1,678和1,368，比率为1.23:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,514和1,207，比率为1.25:1 。

73只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及52周新低；91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，56只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约64亿股，本月迄今均值为73亿股。(完)

(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)

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