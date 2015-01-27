美股收挫逾1% 受卡特彼勒及微软业绩不佳拖累

路透纽约1月27日 - 美国股市周二收跌逾1%，因部分行业的龙头企业业绩令人失望，反应经济状况转弱，而耐久财订单意外减少也打压市场人气。

今日市场出现普跌，标普500指数10大类股中有九种收低，科技股.SPLRCT对指数的拖累最大。科技股指数重挫3.3%，创2011年11月来最大单日跌幅，因微软业绩不佳拖累。工业股也下滑，卡特彼勒领跌。

微软和卡特彼勒在道指成份股中也跌幅居前，成份股宝洁(PG.N)和杜邦(DD.N)也下挫。

微软(MSFT.O)暴跌9.3%，报42.66美元，昨日该公司公布季度获利下降，但符合华尔街预期，因个人电脑(PC)销售低迷打压了市场对Windows软件的需求，而且该公司正在应对美元走强的影响。

重型机械生产商卡特彼勒(CAT.N)发布的财测低于预期，并警告近期油价重挫可能损及其能源设备业务。卡特彼勒大跌7.2%，报79.85美元。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的24%标普500指数成份股企业中，70.6%的盈利超过分析师预期，55.5%的营收高于预估。长期均值分别为63%和61%。

多家跨国企业本季公布的业绩令人失望，而美元大涨是共同的症结所在。宝洁的业绩就是受到美元上扬打压，该股下挫3.4%，报86.49美元。

道琼工业指数.DJI急跌291.49点，或1.65%，至17,387.21点；标准普尔500指数.SPX收挫27.53点，或1.34%，至2,029.56点；Nasdaq指数.IXIC回落90.266点，或1.89%，至4,681.497点。

苹果(AAPL.O)在盘后交易中急升6.5%，该公司盘后公布了会计年度第一季业绩，第一季每股盈利(EPS)为3.06美元；营收为746亿美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第一季每股收益为2.60美元，营收为676.9亿美元。

一项衡量美国企业投资计划的指标12月连续第四个月回落，暗示全球成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。

不过，周二公布的其他数据显示，美国经济增长势头仍然稳健。1月消费者信心升至近七年半高位，12月新屋销售触及2008年6月以来最高。

纽约证交所下跌和上涨家数分别为1,726和1,337，比率为1.29:1；Nasdaq市场，下跌和上涨家数分别为1,710和1,029，比率为1.66:1 。

41只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及52周新低；57只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，49只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。