美国股市收低 受油价下挫拖累

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透纽约1月28日 - 美国股市周三大跌，受标普500指数能源股重挫拖累，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。
美联储结束了今年首次政策会议，会上联储官员未受其他多国央行采取迫切行动提振本国经济的影响，他们认为美国经济继续扩张。
美联储发布声明后，美元指数进一步走强，给油价带来新的压力。美国原油期货跌至2009年初来最低，能源股卖压加重。
尽管许多市场人士表示，对美联储声明并不感到意外，但Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示，美联储的措辞看来在支持升息方面略更强硬。
“这比投资人原先预想的更为强硬，”Massocca称，“我认为投资人不会反应过度，但对我来说有些意外，我认为他们会将仪表盘转两度，但他们转了六度。”
声明发布后，公债价格上扬，这可能也给股市带来一些压力。
道琼工业指数.DJI下跌195.84点，或1.13%，至17,191.37点；标准普尔500指数.SPX收挫27.39点，或1.35%，至2,002.16点；Nasdaq指数.IXIC回落43.50点，或0.93%，至4,637.99点。
标普能源股指数.SPNY重挫3.9%，因美国原油期货大跌超过4%，至每桶44.31美元。巴克莱和高盛今日稍早都对油市前景发表了悲观的看法。
“今日声明表明，他们不再那么确信核心通胀能不受油价大跌的影响，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，“目前我预计美联储将在9月升息。”
盘中稍早，美股受到苹果和波音业绩提振。
苹果(AAPL.O)劲升5.7%，限制了Nasdaq指数的跌幅。苹果大屏幕iPhones手机在节日销售季销情创纪录，扶助该公司季度盈利创企业历史最高。
波音(BA.N)大涨5.4%，此前该公司发布的盈利和营收轻松超过市场预期。
纽约证交所下跌和上涨家数分别为2,284和825，比率为2.77:1；Nasdaq市场，下跌和上涨家数分别为2,077和665，比率为3.12:1 。
58只标普500指数成份股触及52周新高，14只触及52周新低；72只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，71只触及新低。
根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约76亿股，高于本月迄今均值约71.6亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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