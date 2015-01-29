美股午后上涨终场收高 因油价扭转稍早跌势

路透纽约1月29日 - 美国股市周四尾盘反弹，终场收高，因油价上涨且苹果及波音股价劲扬，扶助抵销部份企业季报令人失望，和美国货币政策疑虑继续发酵所来的影响。

在能源股领跌下，标普500指数稍早下跌最多0.6%，之后能源股由跌转升，因油价扭转稍早跌势。

嘉信理财(Charles Schwab)驻奥斯汀的董事总经理RandyFrederick说，油价在下午不是升很多，但足够为连跌两日的股市提振人气。

“技术上看，股市有些超卖，所以股市的水平足以反弹，只要有些正面消息就引发股市下午的涨势，”他说。

Bright Trading LLC市场结构部门主管Dennis Dick说，市场好一段时间内升跌幅度介于200-300点区间，因交易商在消化企业季报、美元上涨、油价下跌，和不确定美国何时升息的多个因素。

Harman International HAR.N股价暴涨23.8%，是最大升幅的标普500指数成份股，此前公司公布的获利和营收好于预期。

手袋生产商Coach(COH.N)发布季度获利优于预期后，股价劲涨6.8%。道指成份股麦当劳(MCD.N)攀升5%，此前其执行长宣布辞职。

阿里巴巴(BABA.N)大跌8.8%，此前阿里巴巴公布的营收不及预期。高通(QCOM.O)暴跌10.3%，此前公司下调2015年财测。

道琼工业指数.DJI大涨225.48点，或1.31%，至17,416.85点；标准普尔500指数.SPX收高19.09点，或0.95%，至2,021.25点；Nasdaq指数.IXIC上扬45.41点，或0.98%，至4,683.41点。

苹果(AAPL.O)收涨3.1%，波音(BA.N)收高5.8%。

美国上周初请失业金人口骤降至近15年最低，是反应就业市场表现良好的最新信号[nL4S0V86XB]。该数据为股市提供支撑。

投资者也继续消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的政策声明。

能源股.SPNY收涨0.17%，因美国原油由跌转升，上涨0.08美元，结算价报每桶44.53美元。

根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约77亿股，高于过去五个交易日70亿股的均值。

纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,074和1,000，比率为2.07:1；在Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为1,823和893，比率为2.04:1 。

16只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及52周新低；37只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，101只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 龚芳)

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