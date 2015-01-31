美股三大股指在1月大跌 标普500指数创去年1月来最大月度跌幅

路透纽约1月30日 - 美国股市周五大幅收低，盘中交投震荡，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。

美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。

希腊财长称，希腊政府不会同欧盟和国际货币基金组织(IMF)合作。

美股在午后受油价上涨带动的反弹未能维持至收盘，因投资者担心美国和全球经济，遂撤离股市投向债市，且甚至卖出公用事业股，令其成为今日表现最差的板块。

“感觉月底有避险操作。投资人将资金投入本月表现良好的资产。”ConvergEx Group交易员主管Peter Coleman表示，他称周五的走势就是本月的写照。

道琼工业指数.DJI下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数.SPX下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数.IXIC跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。

标普能源股今日一枝独秀，升0.74%，稍早一度大跌1.5%。能源股跟随油价劲升8%的走势，因此前一调查显示美国本周钻井平台减少幅度为1987年来最大。

本周，道指下挫2.8%，标普500指数挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。

标普500指数在1月创2014年1月来最大月度跌幅，且为2012年4月－5月以来首次出现连续两个月下滑。

消费者支出是一个亮点，因数据显示美国1月消费者信心升至11年最高，因就业和薪资前景改善。

这一信心反映在部分企业业绩中。亚马逊(AMZN.O)暴涨13.7%，此前该公司发布的盈利优于预期，因节日季销售强劲。

汉堡餐厅Shake Shack (SHAK.N)首日上市，股价飙升118.6%。

根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约85亿股，高于过去五个交易日均值约70亿股。

纽约证交所下跌和上涨家数分别为2,107和991，比率为2.13:1；Nasdaq市场，下跌和上涨家数分别为2,040和691，比率为2.95:1 。

18只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及52周新低；43只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，86只触及新低。(完)

(编译/审校 利棣儿/李军)

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