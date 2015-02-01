美股展望：下周有大型油企公布财报 能源股恐进一步下行

1月30日美国纽交所内的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月30日 - 美国能源股股价2015年迄今一直承压，而几家主要油企下周公布第四季财报时，可能还会有更多坏消息来袭。

能源股之前一直跟随原油价格跌势而下挫。油价自去年6月以来已经大跌约60%，这不仅导致能源股下跌，而且还大幅拉低能源企业当季及全年获利预估。标普能源指数.SPNY在2015年各分项指数中表现落后，2014年也是表现最差的类股。

可以肯定的是，一些人长期仍看好能源板块，根据展现未来十年成长预期的标普500指数StarMine每项内在价值评估指标，能源股估值就在低估最严重的板块之列。

但短期来看，许多分析师认为获利修正幅度并不是太大，尽管财测已下调，但还是太高，企业恐难以达到。继续爆出令人失望的消息可能导致能源股持续疲软。

据汤森路透数据，第四季能源企业获利料锐降25%，降幅超过年初时预估的下降19.8%。全年来看，获利料下降近45%，差不多是1月1日预估降幅23.3%的两倍。

Fort Washington Investment Advisors首席分析师Nick Sargen表示，企业业绩超过下调后的财测后，获利疑虑通常会得到缓解，“但这次，这些担忧却在得到证实。”

油价下跌导致皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS本周公布的获利比预估低逾20%。一些企业确实超过了调整后的获利预估，其中包括康菲石油(COP.N)和西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)，但这两家公司都调降了2015年勘探支出计划，对于未来成长前景来说是个偏空讯号。

重型机械厂商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)本周也公布令人失望的业绩。因油价疲软影响其能源设备部门的表现。

“以往我们感到紧张之余最后都会松口气。但这季我不那么确定会有如释重负的感觉，”Sargen说。他帮助管理约480亿美元的资产。

油价下跌却利好其他版块，低廉的汽油价格是近期消费者信心指数强劲的原因。1月1日以来，标普500指数成分股整体获利成长预期从4.2%上升至4.7%。

下周埃克森美孚(XOM.N)等大型企业将公布业绩。据StarMine，1月21日以来，18位对埃克森美孚给出获利预估的分析师中，有八位已经修正预估，预估平均下降5.5%。三位对营收做出预估的分析师中有两位改变观点，预估平均下降7.3%。

Anadarko Petroleum(APC.N)下周也将公布财报。对其业绩预估也出现下调，29位给出获利预估的分析师中有23位调整预测，平均降幅为9.3%。

“壳牌是唯一一家我们预计会录得季度获利成长的公司，但结果远逊于预估，这着实引人担忧，”Edward Jones资深能源分析师Brian Youngberg表示。“如果获利预估继续下调，我也不会感到惊讶。”(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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