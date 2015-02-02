美股尾盘升势带动收涨 因寄望希腊债务解决之道以及能源股攀升

路透纽约2月2日 - 美国股市周一上扬，市场对希腊债务协议解决之道的寄望，推升美股尾盘攀升，且油价反弹也推高能源股。

周一，报章援引希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)的话报导称，希腊新政府提议用新发行的成长挂钩债券来置换未偿还债务，以结束与国际债权人之间的僵局。

能源股上扬助推今日的涨势，标普500指数能源分项指数收涨3%。美国原油期货急升2.8%，结算报每桶49.57美元，尽管美国炼厂罢工可能导致能源供应增加。

市场尾盘急升，标普500指数盘中在平盘上下游走。

“希腊政府正与国际金主对话，以期达成协议避免希腊退出欧元区的事实让市场略感宽慰。这对股市而言是利好消息，不仅仅是美国股市，全球股市都因此受益，”Clearpool Group的首席市场策略师Peter Kenny表示。

道琼工业指数大涨196.09点，或1.14%，至17,361.04点；标准普尔500指数收高25.86点，或1.3%，至2,020.85点；Nasdaq指数升41.45点，或0.89%，至4,676.69点。

上月美国股市录得一年来最大月度跌幅。

艾克森美孚跳涨2.5%，报89.58美元，之前该公司报告季度获利降幅小于预期。在此之前，多家跨国企业公布的业绩均令人失望。

消费者支出和制造业数据欠佳在早盘重压市场。

数据显示，1月美国制造业扩张速度慢于预期。12月美国消费者支出录得2009年底以来最大月度跌幅，因汽油价格下跌未能刺激更多经济活动。

太阳能股今日涨幅居前，之前中国政府表示，今年计划建置15吉瓦(gigawatts)太阳能发电容量，较2014年增加了超过43%。First Solar FSLR.O 攀升7.5%，报45.48美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约77亿股，高于过去五个交易日的日成交均值74亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,271和821股，比率为2.77:1； Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,746和987股，比率为1.77:1。

4只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及新低。25只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，82只触及新低。(完)

(编译 母红 审校 李婷仪)

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