美股连续第二日大涨 能源股领涨

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约2月3日 - 美国股市周二劲升逾1%，能源股受油价延续近期强劲反弹走势带动领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。
购并交易也对走势有帮助，Office Depot(ODP.O)暴涨21.6%，报9.28美元，此前华尔街日报报导，该零售商同Staples Inc (SPLS.O)就合并进行深入磋商。Staples股价劲升10.9%，报19.01美元。
过去两日，标普500指数升2.8%，因油价反弹以及寄望希腊达成债务协议，对全球经济的担忧缓和，但该指数自12月中以来一直在1,972-2,093点之间的区间内交投，目前水准同12月31日收盘水准相若。
今年迄今，市场走势波动，标普500指数日交投区间宽幅为去年均值逾两倍。
美国原油期货激升7%，结算价报53.05美元，布兰特原油期货和美国原油期货自上周三收盘以来猛涨了近19%，标普500能源股指数.SPNY今日攀升2.8%。
道琼工业指数成份股艾克森美孚(XOM.N)收高3%，报92.25美元，雪佛龙(CVX.N)劲扬3.3%，报109.53美元，重型机械生产商卡特彼(CAT.N)升3.8%，报83.92美元，这些都对道指有较大提振作用。
“当感觉油价可能触及短期底部时，那些原本极度看空的投资人有些开始出脱空头押注了。”Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示。
道琼工业指数.DJI大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；标准普尔500指数.SPX收高29.18点，或1.44%，至2,050.03点；Nasdaq指数.IXIC升51.05点，或1.09%，至4,727.74点。
1月汽车销售超过预期，受到汽油价格低廉以及信贷宽松带动。福特汽车(F.N)升2.5%，报15.65美元，通用汽车(GM.N)升2.6%，报33.98美元，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)攀升3.3%，报13.95美元。
收盘后，迪士尼(DIS.N)公布了业绩，该股盘后升3.1%，报96.97美元。
汤森路透数据显示，目前预计标普500指数成份股企业首季盈利较上年同期降低1.2%。
根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约84亿股，高于过去五个交易日均值约77亿股。
纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,478和615，比率为4.03:1；Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为2,029和753，比率为2.69:1 。
19只标普500指数成份股触及52周新高，没有股票触及52周新低；65只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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