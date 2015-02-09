美股收低 因担忧希腊债务协商和中国经济增长放缓

路透纽约2月9日 - 美国股市周一下跌，因投资者担心希腊债务协商且中国经济数据令人失望，加之美国利率前景不确定。

在上周美股表现强劲后，周一标普500指数中，10大类股有九种收低，公用事业股和医疗保健股跌幅居前。能源股是唯一上涨的板块，因原油价格不断攀升提振能源股走高。

“我认为是市场普遍担心希腊，”Conifer Securities交易部董事Rick Fier说，“当企业季报结束，将关注地缘政治类型的情况。”

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长国际救援计划。在美国上市的希腊银行National Bank of GreeceNBG.N大跌7.4%，报1.12美元。

中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

公用事业股.SPLRCU下滑0.9%，延续周五的跌势，因投资者担心美国升息。

“公用事业估值处于历来很高水平，盈利和营收增长不大，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

医疗保健股.SPXHC估值高，也令投资者撤出该板块，医疗保健股下挫1.1%。

道琼工业指数.DJI下跌95.08点，或0.53%，至17,729.21点；标准普尔500指数.SPX下滑8.73点，或0.42%，至2,046.74点；Nasdaq指数.IXIC下跌18.39点，或0.39%，至4,726.01点。

Achillion Pharmaceuticals (ACHN.O)劲升7.8%，因其实验性丙肝药物和Gilead Sciences Inc's (GILD.O)旗下的Sovaldi一起使用，六周后肝炎迹象消除。

油价连续升第三日，在今日大部份时间提振标普能源股.SPNY上涨，此前石油输出国组织(OPEC)上调需求预估。

尽管一些著名的跨国企业业绩不及预期，但汤森路透数据显示，截至周一早上，在328家公布了业绩的标普500指数成份股企业中，72.6%的盈利好于预期，高于过去四季均值的69%。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约62亿股，低于过去五个交易日的日成交均值为78亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,826和1,256股，比率为1.45:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,730和1,014股，比率为1.71:1。

11只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；48只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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